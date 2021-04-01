لخسارة الوزن… تناولي هذا العصير يوميا في الصباح!

يحتوي الكرافس على العديد من المكونات التي تغذّي الجسم وتساعد على حرق الدهون بالتزامن مع اتباع نظام غذائي صحي وممارسة التمارين الرياضية.

ولهذا السبب ننصح باستخدامه من أجل صنع عصير يمكن شربه في الصباح يومياً. ويحتوي هذا العصير على عودين من الكرافس، نصف حبّة خيار، شريحتين من الأناناس، ملعقتين صغيرتين من نخالة القمح وكوب ماء.

تُغسل الخضار وتُقطَّع وتوضع في الخلاط وتخفق جيداً حتى تتحول إلى عصير متجانس تماماً.

وفي فترة الظهر، يمكن تحضير شوربة تحتوي على 6 أغصان من الكرافس، ملعقة صغيرة من زيت الزيتون، بصلة، القليل من الفلفل الحلو، ملعقة صغيرة من نشاء الذرة، ليتر من مرق الدجاج، ورقة غار والقليل من الكزبرة.

تُغسل الخضار، يُقطع الكرافس والبصل ويتم قليهما بزيت الزيتون على النار. يُضاف المرق وورقة الغار والكزبرة. وتُقلّب المكونات حتى تنضج. يُضاف النشاء مع التحريك لتذويب التكتلات. أخيراً تُنزع ورقة الغار ويُضاف الفلفل وتوضع الشوربة في الخلاط.

أما خلال العشاء فيمكن تناول مخفوق يحتوي على حبّتَي كيوي، عودين من الكرافس، باقة بقدونس صغيرة وحبّتَي برتقال.