اصنعي مزيل بقع فعّال في المنزل! ومتى تستخدمين الخل بداله؟

يمكن لمزيل البقع منزليّ الصنع أن يخلّص من أي بقعة، من دون تكلفة عالية، كون إعداده لا يتطلب سوى وجود 3 مكونات.

ومزيل البقع المنزلي فعال في القضاء على آثار القلم، وبقع الشوكولاتة، وبقع الإبط الصفراء، وبقع الدم، وبقع الشحوم، وبقع البراز، وبقع طعام الأطفال…

مكونات مزيل البقع

تخلط 3 مكونات معاً: سائل الجلي وبيروكسيد الهيدروجين وصودا الخبز، في وعاء صغير. وبدلًا من عمل كمية كبيرة من مزيل البقع، ينصح بخلط كمية صغيرة من المكونات المذكورة، في كل مرة، لأن بيروكسيد الهيدروجين قد يصبح أقلّ فعالية عند تعرضه للضوء.

كيفية استخدام مزيل البقع؟

يوزع مزيل البقع على قطع الملابس الملطخة بالشوكولاتة أو بزيت جوز الهند، بوساطة فرشاة أسنان قديمة. أما للبقع الصعبة، فيمكن إيداع المزيج على الملابس لساعة أو نحو ذلك، فغسلها كالمعتاد. كما يفيد، في هذا الإطار، علاج المنطقة لمرات قبل غسلها. وينجح مزيل البقع ايضاً في نزع البقع القديمة.

نصائح في التدبير المنزلي

• يجب العناية بالملابس الملطخة بالبقع سريعاً، فكلما قل وقت امتصاص النسيج للبقع، كان من الأسهل إزالتها، على الرغم من وجود طرق لإزالة البقع القديمة من الملابس أيضًا.

• تعالج الملابس بمزيل للبقع، ثم تترك جانباً لبعض الوقت، قبل غسلها.

• لا توضع الملابس في النشافة، حتى التأكد من إزالة البقعة.

الخل

يعدّ الخل مكوناً فعالًا في إزالة البقع عن الملابس، عند اتباع الخطوات الآتية:

• تغمر بقعة الطماطم بالخل وتترك جانبًا. ثمّ، تغسل البقعة كالمعتاد.

• ينقع القماش الملطخ بالقهوة والشاي، في محلول مؤلف من ثلث الكوب من الخل ومن ثلثي الكوب من الماء. ينشر الثوب في الشمس حتى يجف، ثم يغسل كالمعتاد.

• لإزالة بقع التعرق، يسكب الخل على المنطقة التي تغير لونها، فتدعك الأخيرة بالملح الخشن. ينشر الثوب في الشمس حتى يجف، قبل غسله.

• لإزالة بقع الدم، يصب الخل عليها، فتترك جانباً لربع الساعة جانباً، قبل شطفها بالماء البارد.