الموت يُفجع لطيفة التونسية… “راحت البسمة والحضن الدافي”

فُجعت الفنانة التونسيّة لطيفة بوفاة والدة مديرة أعمالها، وأعلنت عن ذلك عبر منشور لها على حسابها الرسمي في انستغرام.

ونشرت صورة الراحلة عبر إنستغرام ونعتها بالقول: “انا لله وانا اليه راجعون…”

وكتبت: “انا اليوم فقدت اغلى انسانه عندى والدة دوريس حبيبة قلبى السيده ليله او لولا زى ما بنحب كلنا نسميها وحرم الاستاذ المرحوم موريس اسكندر .”

وأضافت: “راحت البسمه والفرحه والحضن الدافى كلمتينى امبارح يالولا وماكنتش عارفه انك بتودعينى ربنا يرحمك ويغفرلك ويصبرنا انا ودوريس وموريس على فراقك لكن انا بالنسبه ليا والله العظيم انتى ما متيش وموش حتموتى طول ما انا عايشه.”

وختمت بالقول: “باحبك وحافضل احبك طول عمرى وحافضل اصليللك واغنيلك دايما.”