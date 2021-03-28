حكم قضائي بحق فنانة متهمة بإزدراء الأديان والفعل الفاضح

أصدرت محكمة جنج قصر النيل، اليوم الأحد 28 مارس/آذار، حكما ثانيا في قضية اتهام الممثلة المصرية، رانيا يوسف، بالفعل الفاضح وإزدراء الأديان.

وقصت المحكمة برئاسة المستشار عمرو هريدي، وأكرم عبد المنعم وأمانة سر محمد علي، ببراءة رانيا يوسف، ورفض الدعوى المدنية المقامة من المحامي، أشرف فرحات، مؤسس حملة “تطهير المجتمع”، ضد الممثلة المصرية بسبب تصريحاتها لفضائية “الرشيد” العراقية، بحسب “بوابة الأهرام” المصرية.

يشار إلى أن نفس المحكمة قضت الشهر الماضي ببراءة رانيا يوسف في دعوى أولى أقامها المحامي أشرف ناجي بسبب تصريحات رانيا يوسف التلفزيونية.

وكانت الممثلة المصرية، رانيا يوسف، قالت لفضائية “الرشيد” العراقية بلقاء أذيع في شهر يناير/ كانون الثاني الماضي إن الحجاب مقحم على ثقافتنا، ولم يفرضه الدين الإسلامي. وعبرت عن رفضها التام لارتداء النساء للحجاب، مؤكدة أنه شيء مقحم على ثقافة المصريين ولم تفرضه تعاليم الدين الإسلامي.

وأوضحت، في مقطع فيديو تم حذفه من مقابلتها المذاعة مع قناة “الرشيد” العراقية، أن “الحجاب لا علاقة له بستر المرأة، لأنها لا تسير في الشارع بملابس البحر، ولا تحتاجه لكي تكون مستورة”، مشيرة إلى أن الحجاب تم فرضه على ثقافة المصريين في أواخر السبعينيات، وقبل ذلك لم تكن زوجات علماء الأزهر يرتدين الحجاب.

جدير بالذكر، أن لقاء رانيا يوسف مع قناة الرشيد، والمذيع نزار الفارس قد أثار ضجة بسبب العديد من تصريحاتها. وانتقدت رانيا، مقدم البرنامج، واتهمته بمحاولة استغلال المقابلة لإظهارها بشكل معين يخدم أهدافه، مؤكدة أنها لم تحسن التصرف خلال المقابلة وكانت تخشى من حدوث أزمة بين مصر والعراق.