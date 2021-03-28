حالة غريبة.. سيدة تفقد السيطرة على جسدها كلما شاهدت ”رجل جذاب”



امضت سيدة بريطانية حياتها وهي تحاول تجنب التواصل البصري مع الرجال الجذابين لأنها يمكن أن تنهار إذا ما وقعت في حب أحدهم.

وتعاني كيرستي براون (32 عاماً) من الجمدة، وهي حالة تعني أن أي عاطفة قوية تجعلها تفقد السيطرة على جسدها، ويمكن أن تنهار إذا شاهدت رجلاً تجده جذابا. وإذا رأت شخصًا تنجذب إليه، يمكن أن تعاني من شلل مفاجئ والتواء في الركبتين.

وتقول كيرستي “إنه أمر محرج للغاية. كنت في الخارج للتسوق مرة ورأيت شخصًا يبدو جذاباً، مما تسبب بالتواء ساقيّ واضطررت إلى التشبث بابن عمي للحصول على الدعم، أحاول ألا أضع نفسي في مواقف يمكن أن يحدث فيها ذلك أو أحاول النظر لأسفل حتى لا أتعرض لأي أذى”.

لكن ليس فقط الرجال الجذابين لديهم هذا التأثير عليها، فالضوضاء الصاخبة والخوف والغضب والضحك يمكن أن تثير رد الفعل نفسه. وترتبط الحالة بشكل شائع باضطراب النوم والخدار وتنتج عن خلل في أحد الجينات الوراثية.

وتبقي كيرستي وهي أم لطفلين عينيها على الأرض عندما تمشي في الأماكن العامة لتجنب إيذاء نفسها إذا سقطت، وفي المتوسط ، تتعرض لخمس هجمات جمدة يوميًا، ولكن في يوم سيء، يمكن أن تصل إلى 50 هجمة، مما يعني أنها لا تستطيع مغادرة المنزل، بحسب صحيفة ذا صن البريطانية.