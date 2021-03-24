ضربتها به ضرتها.. صور بشعة لساطور في رأس مصرية

بعد أن أثار هذا الاعتداء الدامي ضجة في مصر، تمكن فريق طبي مصري من استخراج “ساطور ” استقر داخل رأس سيدة، بعد أن تعرضت للضرب من قبل ضرتها.



ونجح فريق من قسم جراحة المخ والأعصاب بمستشفى سوهاج الجامعي جنوب البلاد، من استخراج الساطور من رأس السيدة بعد جراحة معقدة استغرقت 7ساعات، حيث كانت تعاني من جروح قطعية بفروة الرأس مع كسور بعظام الجمجمة وجروح قطعية بالجبهة.

يشار إلى أن الاعتداء وقع قبل يومين في قرية العمرة التابعة لمركز أبوتشت، شمال محافظة قنا.

وانطلقت شرارة تلك الجريمة البشعة، بعد أن دب خلاف بين زوجتين لرجل واحد “ضرتين” قامت على إثره الزوجة الأولى، وهي ربة منزل، بضرب الثانية، وهي حامل في شهرها السادس، وطرحتها أرضاً، ثم انهالت عليها بساطور أدى لبتر 3 أصابع من يدها.

كما غرست الساطور في مقدمة رأسها، قبل أن يتدخل الأهالي وينقلوا الأخيرة إلى المستشفى في حالة حرجة.

وألقت الأجهزة الأمنية القبض على المتهمة، وبمواجهتها اعترفت بجريمتها، مبررة ذلك بأن ضرتها سقتها صنوفا من الذل وسممت العلاقة بينها وبين زوجها ومنعته من الإنفاق عليها.