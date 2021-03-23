تعرفوا إلى وسيلة الفراعنة لاختبار الحمل وتحديد نوع الجنين

كشفت بردية مصرية قديمة، يرجع عمرها إلى 3500 عام عن الوسيلة التي لجأ إليها المصريون القدماء، من أجل اختبار الحمل عند نساء الفراعنة وتحديد نوع الجنين.

كيف كان الفراعنة يجرون اختبار الحمل

البردية كشفت أن القدماء المصريين كانوا يجرون اختبار الحمل، عن طريق تبول النساء وتفريغ مثاناتهن بالكامل، داخل أكياس من القمح والشعير، ثم ينتظرون رد الفعل.

وأشارت البردية إلى أنه إذا نما القمح والشعير بعد وضعه في بول المرأة، فإنها تصبح حاملاً، وإذا لم تنمو حبيبات القمح أو الشعير على حد سواء، فهذا يعني عدم وجود حمل، وفي حالة نمو الشعير، فهذه علامة على أنها ستنجب صبياً، أما إذا نما القمح فإنها ستنجب فتاة.

وسيلة الفراعنة لتحديد نوع الجنين

الخبراء أكدوا أن نصيحة اختبار الحمل عند القدماء المصريين، كان لها تأثير كبير في الأساليب الطبية في أوروبا، كما أنها ظهرت بشكل واضح في كتاب للفولكلور الألماني أواخر عام 1699.

وقال رئيس مجموعة برديات كارلسبرغ التي تملك النص، كيم راهولت، إن هناك أقل من 12 نصاً طبياً مفيداً من مصر القديمة.

وأشار رئيس مجموعة برديات كارلسبرغ، إلى أن النصوص التالفة والمكتوبة بنص قديم لا يستطيع سوى عدد قليل من الناس قراءتها وفك رموزها ومصطلحاتها المعقدة.