مسرور بارزاني: علينا العمل معاً لاحتواء السلالة الجديدة والخطيرة من «كورونا

أكد رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني، اليوم الخميس، أن إصابات وباء «كورونا» في تزايد مجدداً، داعياً إلى العمل معاً لاحتواء السلالة الجديدة والخطيرة من الفيروس.

وقال رئيس الحكومة عبر تويتر: «إصابات COVID-19 آخذة في الارتفاع مرة أخرى»، وأضاف «يجب علينا جميعاً أن نعمل معاً لاحتواء هذه السلالة الجديدة والخطيرة».

وختم بارزاني بالقول: «احموا أنفسكم وأحبائكم، وارتدوا أقنعتكم واتبعوا إرشادات الصحة العامة».

COVID-19 infections are again on the rise.

We must all work together to contain this dangerous new strain.

Protect yourselves and your loved ones, wear your masks and follow public health guidelines. pic.twitter.com/L2Nk3uK9vv

