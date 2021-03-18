مارس 19, 2021

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Lalish Media Network

صحيفة إلكترونية يومية تصدر باشراف الهيئة العليا لمركز لالش الثقافي والاجتماعي في دهوك - كوردستان العراق

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مسرور بارزاني: علينا العمل معاً لاحتواء السلالة الجديدة والخطيرة من «كورونا

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فى :أخبار عــامة, شؤون المرأة
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مسرور بارزاني: علينا العمل معاً لاحتواء السلالة الجديدة والخطيرة من «كورونا

أكد رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني، اليوم الخميس، أن إصابات وباء «كورونا» في تزايد مجدداً، داعياً إلى العمل معاً لاحتواء السلالة الجديدة والخطيرة من الفيروس.

وقال رئيس الحكومة عبر تويتر: «إصابات COVID-19 آخذة في الارتفاع مرة أخرى»، وأضاف «يجب علينا جميعاً أن نعمل معاً لاحتواء هذه السلالة الجديدة والخطيرة».

وختم بارزاني بالقول: «احموا أنفسكم وأحبائكم، وارتدوا أقنعتكم واتبعوا إرشادات الصحة العامة».

 

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