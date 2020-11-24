5 فيتامينات تمنع تساقط الشعر وتكثّفه!

هل ترغبين بالحصول على شعر كثيف وطويل؟ الأمر ليس مستحيل، خاصةً إذا اتخذت التدابير المناسبة لحماية الشعر والعناية به. فمثلاً أن اعتمادكِ على افضل فيتامينات للشعر هو كل ما يحتاجه شعرك لنموه، وتكثيفه.

5 فيتامينات لمنع تساقط الشعر وتكثيفه

1- فيتامين أ لتكثيف الشعر

يلعب فيتامين أ، دور مهمّ في نمو الخلايا السليمة التي تؤثر بشكل مباشر على كثافة الشعر. كما يساعد فيتامين أ في إنتاج الزيوت الطبيعية، بالإضافة إلى أنه يحتوي على مضادات الأكسدة التي ترطب فروة الرأس وتمنع الشعر من الجفاف.

يمكن الحصول على فيتامين أ من : الحليب، الجزر، السبانخ، الدراق، الجزر، البطاطا الحلوة وصفار البيض.

2- فيتامين ب12 لتكثيف الشعر

يعتبر فيتامين ب12 واحداً من أبرز العناصر الغذائية التي يحتاجها الشعر ومن افضل فيتامين للشعر، لأنه يعزز نمو الخلايا وبالتالي نمو الشعر وتجديده. كما أن فيتامين ب12 يساعد على منع تساقط الشعر، ويساعد في امتصاص الحديد.

الأطعمة الغنية بالفيتامين ب12 لتكثيف الشعر

المأكولات البحرية، مثل المحار، الكافيار، سرطان البحر، جراد البحر والأخطبوط، اللحوم الحمراء، أهمها لحم البقر والخروف، بالإضافة إلى البيض، مشتقات الحليب، الألبان والأجبان، لا سيما جبن الموزاريلا، الجبن السويسري وجبن البارميزان. ينصح بتناول هذه الأجبان باستمرار للحصول على فيتامين ب12 بنسبة كبيرة.

3- فيتامين ج لتكثيف الشعر

يساعد فيتامين ج على امتصاص الحديد الذي يحافظ على صحة وقوة بصيلات الشعر، كما يلعب دوراً في إنتاج الكولاجين الذي يعمل على تسريع نمو الشعر وزيادة قوته.

بعض الأطعمة الغنية بفيتامين ج: الليمون، البرتقال، الشمام، البطيخ والفلفل الأخضر.

4- فيتامين هـ لتكثيف الشعر

من فوائد فيتامين هـ للشعر أنه يساعد على منع إفراز زيوت زائدة عن حاجة فروة الرأس، كما أنه يساعد على حبس الرطوبة في فروة الرأس، تقوية بصيلات الشعر وتحسين الدورة الدموية في فروة الرأس. يساهم الفيتامين هـ أيضاً في منع تساقط الشعر كما أنه يعيد بناء الشعر.

يمكن الاستفادة من فوائد فيتامين هـ للشعر عن طريق وضع محتوى كبسولتين من فيتامين هـ، مع ملعقتين من زيت الزيتون، ثم تدليك فروة الرأس به بحركة دائرية، وبالتالي تركه على الرأس لمدة نصف ساعة.

يمكن الحصول عليه من الأطعمة الغنية بفيتامين هـ مثل الجوز، الأفوكادو، الزيتون، القمح، السبانخ وغيرها.

5- فيتامين د لتكثيف الشعر

فيتامين د له قدرة كبيرة على علاج تساقط الشعر، كما أنه يساعد على تقوية بصيلات الشعر، تكثيفه والحفاظ على صحة الشعر وحيويته. يعمل فيتامين د على التقليل من الضغوطات النفسية والشعور بالتوتر والاكتئاب، الأمر الذي يرتبط ارتباطا وثيقاً بمشكلة تساقط الشعر، كما يعمل على تحفيز نموّ الشعر الجديد بمجرد تساقط البصيلات القديمة.

للإستفادة من فيتامين د، ننصحك بتناول المكملات الغذائية والأغذية التي تحتوي على نسبة كبيرة من فيتامين د، مثل تناول الأسماك، حبوب الإفطار والحليب. أو من خلال استخدام كبسولات فيتامين د للشعر للحفاظ على حيويته.

يمكنك أيضاً الإستفادة من التعرض لأشعة الشمس الغنية بفيتامين د، والتي تعمل على علاج نقص مستويات فيتامين د في الجسم، كما ينصح بتعريض الجسم لأشعة الشمس يومياً لمدة ثلث ساعة تقريباً، مع الحرص على استخدام واقي الشمس، وأن لا يكون التعرض للشمس ضمن ساعات الذروة.

نصائح في روتين العناية بالشعر لعلاج تساقط الشعر

هناك العديد من الأسباب التي تؤثر على كثافة الشعر، منها يعود إلى التصرّفات الخاطئة التي تقومين بها يومياً من دون الإنتباه الى أنها تؤثر على الشعر وتضرّ به. استبدليها بالعادات الجيدة التالية لعلاج تساقط الشعر:

قلّلي من استخدام مجفف الشعر واتركي شعرك ليجفّ في الهواء او باستخدام المنشفة.

إستخدمي المشط بدلاً من الفرشاة لتمشيط الشعر عندما يكون مبلولاً من أطراف الشعر أولاً ثم مشطي شعركِ نحو الأعلى باتجاه الجذور.

غيّري تسريحة شعرك من وقت لآخر، وننصحك بالإعتماد على تسريحات منسدلة لتجنّب تشابك الشعر واستخدام ربطات الشعر.

إستخدمي الشامبو الذي لا يحتوي على الكبريتات أو الكحول، والبلسم الذي لا يحتوي على السيليكون وخفّفي من استخدام الصبغات.