يمنية تقتل زوجها بالرصاص بسبب زواجه من امرأة ثانية

قتلت امرأة يمنية زوجها، الاثنين، في مدينة دمت، التابعة لمحافظة الضالع، بسبب زواجه بامرأة أخرى.

وقالت المعلومات، إن المواطن أحمد جراب المهاجري، أحد أهالي مدينة دمت، قُتِلَ، ظهر اليوم، برصاص أطلقتها عليه زوجته الأولى، أثناء ما كان يستقل سيارته بالقرب من منزله.

وأفادت المعلومات، أن “المهاجري” سبق أن تزوج بامرأة ثانية، ودخل بخلافات مع زوجته الأولى، ما دفعها إلى إطلاق النار عليه وقتله.

وبحسب المعلومات، فإن الجهات الأمنية التابعة لمليشيا الحوثي، ألقت القبض على المرأة التي قتلت زوجها فور ارتكابها الجريمة.