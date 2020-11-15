للبنات.. نصائح للمساعدة على انتظام الدورة الشهرية

تعاني بعض الفتيات من مشكلة عدم انتظام الدورة الشهرية مما يسبب لهن الضيق وكذلك المفاجآت غير السارة عند نزول دم الحيض في يوم غير مخطط له، وقد يشير عدم انتظام الدورة الشهرية إلى بعض المشكلات الصحية، إلا أنه توجد بعض الطرق التي أوردها موقع «ويب طب» التي من شأنها جعل دورتك الشهرية أكثر انتظامًا.

هناك بعض الأطعمة التي تساعد في تنظيم الدورة الشهرية، وأبرزها:

الكربوهيدرات

في حالة عدم حصول الجسم على حاجته من الكربوهيدرات، فسوف تتأثر الدورة الشهرية، وذلك لأن انخفاض الكربوهيدرات يمكن أن يسبب خللاً بوظائف الغدة الدرقية وانخفاض مستويات اللبتين في الجسم، ويتم إنتاج اللبتين عن طريق الخلايا الدهنية ويساعد على تنظيم الهرمونات التناسلية.

ولكن يجب الحذر عند تناول الأطعمة الغنية بالكربوهيدرات حتى لا تسبب زيادة الوزن.

الدهون الصحية

تساعد الدهون الصحية في تعزيز مستويات الهرمونات في الجسم، وبالتالي الحفاظ على نظام الدورة الشهرية.

يمكن الحصول على الدهون الصحية من بعض الأطعمة مثل الأسماك الدهنية، بذور الكتان، المكسرات، الأفوكادو، والزيوت النباتية.

– الحفاظ على وزن صحي

يمكن أن تؤثر تغيرات الوزن على نظام الدورة الشهرية، حيث أن زيادة الوزن يزيد من فرص الإصابة بعدم انتظامها، كما أن نقص الوزن الشديد قد يؤدي إلى نفس النتيجة.

ولتفادي اضطرابات الدورة الشهرية الناتجة عن زيادة أو نقصان الوزن، ينصح بالحفاظ على الوزن المناسب من خلال تناول الأطعمة الصحية وممارسة الرياضة بانتظام.

تناول القرفة

يمكن أن تساعد القرفة على تنظيم مستويات الأنسولين في الجسم، مما قد يكون له تأثير على الهرمونات الأخرى وانتظام الدورة الشهرية، وخاصةً لدى النساء اللاتي يعانين من ارتفاع مستويات الأنسولين ومتلازمة المبيض المتعدد الكيسات (PCOS).

كما أن تناول مشروب القرفة له أثر إيجابي ومهدئ في تخفيف آلام الدورة الشهرية.

تناول الكركم

يحتوي جذر الكركم على الكركمين، والذي ثبت أن له العديد من الآثار الصحية المفيدة، بما في ذلك تقليل الالتهاب وتحسين المزاج، وبالتالي فإنه قد يخفف التوتر والمشكلات الصحية التي تؤدي إلى اضطرابات الدورة الشهرية.

ربما يكون للكركم تأثيرات مشابهة لهرمون الإستروجين، وهذا يعني أنه قد يساعد أيضًا في تنظيم دورتك الشهرية.

ممارسة اليوغا

تعد تمارين اليوغا من أهم الممارسات التي تساعد في علاج مختلف مشاكل الدورة الشهرية، حيث أنها قد تخفض مستويات الهرمون المتعلق بعدم انتظام الدورة الشهرية.

كما أن اليوغا تخفف آلام الدورة الشهرية والأعراض النفسية المرتبطة بها مثل الشعور بالقلق وتقلبات المزاج.

وللحصول على فوائدها في تنظيم الدورة الشهرية، ينصح بممارسة تمارين اليوغا والتنفس العميق بانتظام.