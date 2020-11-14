أقنعة سهلة لتنظيف مسام الوجه والتخلص منها… جرّبيها!



يعتبر وجود مسام في الوجه، مشكلة يعاني منها أصحاب البشرة الدهنية على وجه الخصوص، وتتراكم الزيوت والأتربة عليها؛ مما يجعلها تبدو بمظهر غير محبب.

وفيما يلي بعض العلاجات المنزلية التي تعمل على تنظيف المسام والتخلص منها على النحو التالي:

قناع الشوفان

يمكن خلط نصف كوب من دقيق الشوفان مع ملعقة صغيرة من زيت الزيتون، وضعيه على البشرة واتركيه لمدة 15 دقيقة ثم امسحيه واشطفيه بالماء البارد جيدًا.

تقوم هذه الوصفة بتقشير البشرة وتنظيف المسام وتجعل بشرتك تبدو بمظهر رائع أيضًا.

البيض والعسل

إذا كنتِ من أصحاب البشرة الجافة وترغبين في تنظيف مسام الوجه، فقومي بخلط صفار بيضة وملعقة صغيرة من العسل وملعقة صغيرة من زيت الزيتون ثم ضعي الخليط على بشرتك، واتركيه حوالي 15 دقيقة قبل غسله، تعمل هذه الوصفة على تنظيف المسام دون أي ضرر بالبشرة الجافة.

الأفوكادو

يحتوي الأفوكادو على زيوت طبيعية تقوم بترطيب البشرة وتنظيفها، و لاستخدامه في تنظيف المسام، قومي بهرس نصف حبة أفوكادو وضعيها على بشرتك لحوالي 15 دقيقة، ثم امسحي الأفوكادو بقطعة قماش مبللة واشطفي بشرتك جيدًا.

صودا الخبز

يعمل هذا المكون على تنظيف مسام الوجه بشكل رائع، كل ما عليكِ هو خلط صودا الخبز بالماء أو منظف، وبمجرد أن يصبح الخليط جاهزًا، استخدميه كمقشر لطيف على بشرتك وبعد الانتهاء من الفرك ستصبح بشرتك خالية من العيوب.

دقيق الذرة

اخلطي بعض دقيق الذرة والماء لعمل معجون، ثم افركي هذا المعجون برفق على وجهك واتركيه يجف، بمجرد أن يجف، قومي بشطفه بالماء البارد، يعتبر هذا القناع مثالي لصاحبات البشرة الدهنية أو المعرضة لحب الشباب.

و للتخلص من مسام الوجه تمامًا يمكن استخدام هذه المكونات:

الصبار

يمكن أن يساعد الصبار في تقليص المسام وتنظيف البشرة وتغذيتها وإزالة الزيوت والأوساخ.

بياض البيض

كما يعمل بياض البيض على شد الجلد، مما يساعد في تقليص المسام الواسعة.

خل التفاح

من المعروف أن خل التفاح ينظف البشرة ويقلص المسام أيضًا، ويعمل بمثابة تونر ويشد البشرة ويقلل الالتهاب.