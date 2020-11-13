أعراض القولون الهضمي عند النساء

متلازمة القولون العصبي (IBS)، أو القولون الهضمي، كما يطلق عليها البعض، عبارة عن اضطراب شائع يؤثر على الأمعاء الغليظة. لا تتسبب متلازمة القولون العصبي في حدوث تغييرات في أنسجة الأمعاء، ولا تزيد من خطر الإصابة بسرطان القولون.

تعرّفي في الآتي على أعراض القولون الهضمي عند النساء، وعلى العوامل المثيرة، بحسب “مايو كلينك”:

يعاني معظم المصابين بمتلازمة القولون المتهيج (IBS) من أوقات تزداد فيها الأعراض سوءاً، ومن أوقات أخرى تتحسن فيها الأعراض، أو حتى تختفي تماماً، أما الأعراض الأكثر شيوعاً فهي كالآتي:

– ألم أو تقلصات في البطن أو انتفاخ، والذي عادةً ما يزول تماماً أو جزئياً بعد عملية التبرز.

– الغازات الزائدة.

– الإسهال أو الإمساك (في بعض الأحيان تتبادل نوبات الإسهال والإمساك).

– ظهور مخاط في البراز.

أعراض القولون الهضمي الأشدّ خطورة

عند زيارة الطبيب، يقوم بالتأكد مما إذا كنتِ تعانين من أعراض أخرى، قد تشير إلى حالة أخرى أكثر خطورة، وتتضمن هذه الأعراض الآتي:

– ظهور أعراض جديدة بعد سن الـ50.

– فقدان الوزن.

– نزف في المستقيم.

– الحمى.

– الغثيان أو القيء المتكرر.

– ألم في البطن، وخصوصاً إذا كان لا يخفّ بعد التغوط، أو يحدث في الليل.

– الإسهال المستمر، أو الذي يوقظك من النوم.

– فقر الدم المرتبط بنقص الحديد.

مثيرات أعراض القولون الهضمي

يُمكن أن تُثار أعراض متلازمة القولون الهضمي أو العصبي بالعوامل الآتية:

– الطعام: من النادر أن تؤدي الحساسية الغذائية في الحقيقة إلى إثارة متلازمة القولون الهضمي، لكن يعاني العديد من الأشخاص من أسوأ الأعراض عند تناول أطعمة أو مشروبات مُحددة، بما فيها القمح ومنتجات الألبان والفواكه الحمضية والفاصولياء والكرنب والحليب والمشروبات الغازية.

– الإجهاد النفسي: غالبية المصابين بالقولون الهضمي يعانون من أسوأ علامات وأعراض هذه المتلازمة، أو كثرة تكرارها خلال فترات زيادة الإجهاد النفسي. لكن رغم أنَّ الإجهاد النفسي قد يُفاقم الأعراض، إلا أنه لا يُسبب ظهورها.

– الهرمونات: تتعرض المرأة لاحتمال الإصابة بمتلازمة القولون الهضمي بمعدل الضعف مقارنة بالرجل، وقد يُشير ذلك إلى الدور الذي تلعبه التغييرات الهرمونية، فتجد العديد من النساء أنَّ الأعراض تسوء خلال أو عند اقتراب موعد الدورة الشهرية.