أفضل خلطات التبييض… طبقيها قبل النوم

بعد أشهر الصيف الحافلة بالنشاطات، لا بد أن تتأثر البشرة سلباً نتيجة التعرض الكثيف لأشعة الشمس، فتصاب بـ الاسوداد والتصبغات والبقع الداكنة. لذلك، لا بد أن توليها العناية اللازمة لاستعادة لونها الأبيض وإشراقتها.

وفي ما يلي، سنعرفك الى أفضل خلطات تبييض قبل النوم، ستخولك الحصول على نتائج مذهلة.

خلطة زيت الخيار وخل التفاح

امزجي ثلاث ملاعق كبيرة من زيت الخيار مع ملعقة كبيرة من خل التفاح. حركي المزيج جيداً الى أن يصبح متجانساً. وقبل الخلود الى النوم، طبقي المزيج على بشرة وجهك ودلّكيها برفق من الأسفل الى الأعلى لمدة 5 دقائق. اتركي المزيج على وجهك حتى صباح اليوم التالي، وعند الاستيقاظ، اغسلي وجهك بالغسول الملائم وشطفيه بالمياه الدافئة.

طبقي هذه الخلطة ثلاث مرات في الأسبوع.

خلطة ماء الورد والعسل

اخلطي ثلاث ملاعق كبيرة من ماء الورد الطبيعي، وملعقة كبيرة من العسل الطبيعي. حركي الخليط جيداً وطبقيه على بشرتك قبل أن تخلدي الى النوم، مع تدليكها بهدوء بأطراف أصابعك. اتركي الخليط على بشرتك مدة عشر دقائق، من ثم شطفيها بالماء الدافئة.

طبقي هذه الخلطة يومياً لمدة أسبوع.

خلطة الموز وزيت الزيتون

اهرسي نصف حبة ناضجة من الموز، وأضيفي إليها ملعقتين كبيرتين من زيت الزيتون. حركي الخليط جيداً وطبقيه على بشرتك قبل الخلود الى النوم. من ثم، اتركي الخليط على وجهك مدة عشر دقائق. بعدها، شطفي وجهك جيداً بالماء الدافئ.

قومي بتطبيق هذه الخلطة مرة يومياً لمدة أسبوع.

خلطة الكركم وماء الورد

قومي بخلط ثلاث ملاعق صغيرة من الكركم مع كمية مناسبة من ماء الورد الطبيعي، بحيث تحصلين على قوام شبيه بالكريم. وقبل أن تخلدي الى النوم، طبقي الخليط على بشرة وجهك واتركيه لمدة عشر دقائق. بعدها، شطفي وجهك بالماء الدافئ.

طبقي هذه الخلطة ثلاث مرات في الأسبوع.

خلطة ماء جوز الهند وماء الورد

امزجي كمية متساوية من ماء جوز الهند وماء الورد الطبيعي، واحرصي على تطبيق المزيج على بشرة وجهك قبل الخلود الى النوم. اتركي المزيج على بشرتك طوال الليل، لكي يتغلغل جيداً داخل البشرة ويعمل على تبيييضها وتوحيد لونها. وفي الصباح، نظفي وجهك على الطريقة المعتادة.