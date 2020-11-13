أصالة تبكي: أصبت بشلل الأطفال بعمر 5 سنوات ومازالت آلامه تعاودني في الشتاء

زارت النجمة السورية أصالة نصري مستشفى ومؤسسة «بهية» للاكتشاف المبكر وعلاج سرطان الثدي بالمجان، في زيارة تعد الأولى من نوعها، حيث كان برفقتها ابنتها شام الذهبي، وإيمان شكري صديقة الفنانة أصالة، وذلك بحضور ليلى سالم عضو مجلس إدارة مستشفى بهية وحفيدة الحاجة بهية وهبي، والمهندس ماجد حمدي عضو مجلس إدارة مؤسسة بهية، ود. جيلان فلفلة عضو مجلس إدارة مؤسسة بهية.

وخلال الزيارة أعربت النجمة أصالة عن سعادتها البالغة بوجودها بمستشفى بهية لدعم المحاربات نفسياً، عن طريق التخفيف عنهِنّ وإطرابهنّ بصوتها العذب وأغانيها المتنوعة، وأضافت أنّها طلبت زيارة بهية كي تستمد الدعم من المحاربات وليس العكس، كاشفة عن إصابتها بمرض شلل الأطفال في صغرها بعمر الـ5 سنوات، ولذلك هي تشعر بكل المحاربات في تحديهن للمرض.

أصالة: الآلام النفسية أكثر تأثيراً من إصابة الجسد

وقالت أصالة خلال مشاركتها بفعاليات الزيارة إنّ «الآلام النفسية أكثر تأثيراً على المريض من الجسدية». وتابعت: «الإنسان في أسوأ أحواله له مفتاح، وأنا أفتخر كوني واحدة من الناس التي حصلت على مفاتيح قلوب كثيرة حول العالم، وإنها تعرف أنّه سيأتي اليوم الذي تحصد فيه هذا الاستثمار الإنساني الذي زرعته في قلوب كثير من الناس، حيث إنّها استطاعت أن تمشي بالتوازي مع أصالة الفنانة وأصالة الإنسانة، إلى أن أدركت أنّ الجانب الإنساني في شخصيتها هو الذي جعل الجمهور يؤمن بها ويُحِبّها».

وأكدت أصالة أهمية الجانب النفسي في العلاج، ولذلك صَرّحت برغبتها «بوجودها في قسم الدعم النفسي بمستشفى بهية كمتطوعة لدعم المحاربات نفسياً، ولنقل قِصصها وخِبراتها الحياتية لهنّ وحَثِّهن على كيفية تخطي الآلام واحتفاظهنّ بمحبة من حولهن لأنّ المواقف الصعبة هي التي تُبرز مكانة الإنسان لدى الآخرين مضيفة أن تقدم المرأة بالعمر ما هو إلا زيادة مكانتها لدى محبيها وذويها».



آلام مرض شلل الأطفال تعاودني باستمرار

كشفت أصالة عن استمرار معاناتها من مرض شلل الأطفال، الذي أُصيبت به في طفولتها، حيث بكت أصالة حين حكت عن الشلل ومعاناته معها، وقالت باكية: «في طفولتي كان عندي شلل أطفال، وكان عندي 5 سنين، وما زال يسبب لي ببعض الأوقات وخصوصاً في الشتاء، بعض الآلام في رجلي».

https://www.instagram.com/shamalzahabi/channel/?utm_source=ig_embed

وأضافت: «الموضوع ده كان ليه شوية عواقب نفسية عليا، ولكنّ الحالة النفسية اللي كانت بتيجي من الألم الجسدي بسيطة، لأننا كلنا بندعم بعض وعندي أصدقاء كتير على مستوى العالم العربي، محبوبة بيقولوا عليا».

من جانبها، أعربت ليلى سالم حفيدة الحاجة بهية عن سعادتها بزيارة الفَنّانة أصالة للمستشفى، حيث إنّها أعطت لمحاربات بهية دعماً نفسياً وطاقة إيجابية وأطربتهن بصوتها العذب وكلمات أغانيها التي أعطتهن قوة وإحساس بالمثابرة والبطولة خلال رحلة العلاج. وأكدت أنّهم كانوا ينتظرون الزيارة، معربة عن سعادتها بتنفيذ الدكتورة شام ابنة الفنانة أصالة وعدها بالمجيء لرؤية بهية وتقديم الدعم النفسي لمحارباتها، حيث إن أصالة أصبحت بتلك الزيارة سفيرة لمستشفى بهية، حسب قولها.

يذكر أنّ آخر أعمال الفنانة أصالة نصري ألبوم “لا تستسلم”، وطرحته عبر منصات وتطبيقات الأغاني والموسيقى الإلكترونية، حيث يضم الألبوم 20 أغنية جميعها باللهجة الخليجية.