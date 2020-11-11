مسكنات طبيعية تخلصك من الألم أثناء الحمل

يفضل عدم تناول المسكنات أثناء الحمل لأنها تسبب بعض الأعراض الجانبية، كما أنها تعمل على التسبب ببعض المخاطر عند الجنين، وقد تسبب بعض المخاطر التي تهدد الحمل، وصحة الحامل،

ولذلك يجب على الأم أن تلجأ للطرق الطبيعية لتسكين الألم، وعدم تناول الأدوية، ويمكن للدكتورة عبير أبوجبل، إستشارية طب النساء والولادة أن تقدم لك بعض الطرق للتخلص من الألم وتسكينه دون أدوية كالآتي.

التدليك

يمكن للأم الحامل أن تستخدم التدليك للتخلص من بعض الآلام دون الحاجة لتناول المسكنات ذات الأعراض الجانبية.

التدليك الذي يتم بطريقة صحيحة يمكن أن يؤدي إلى التخلص من آلام أسفل الظهر وتيبس الرقبة.

كما يعمل التدليك على التخلص من تشنجات الساق التي تصيب الحوامل ويطلق عليها” التزرير”.

ويخلص الحامل من الصداع والتوتر والقلق الناتجين من تغيرات الهرمونات.

يعمل التدليك على تحسين نوم الحامل، وكذلك النوم المتواصل.

الحمام الدافىء

يمكن للحمام الدافىء أن يخلص الحامل من التوتر والاجهاد، والشعور بالتعب.

يزيد الماء الدافىء عند نزوله على الجسم من افراز مادة طبيعية في الجسم تعمل كأفضل مسكن للألم في أي منطقة.

يخلص الماء الدافىء القدمين من التورم.

زيادة السائل الأمينوسي حول الجنين بشرط وجود الحامل في حوض استحمام نظيف.

يعالج الحمام الدافىء الشد العضلي الذي يصيب الحامل.

يفضل عدم استخدام الماء الساخن لأنه قد يسبب الاجهاض خصوصاُ في الشهور الأولى من الحمل.

الرياضة

تعمل التمارين الرياضية على تحسين مزاج الحامل.

وتعمل على تحسين اللياقة البدنية.

وتعمل التمارين الرياضية على إزالة ضغط المفاصل الذي يحدث نتيجة الوزن الزائد، كما أنها تساعد بشكل ملحوظ في عملية الولادة فتسهل الولادة وتقصر وقتها.

النوم

يعمل النوم على تخفيف آلام الحامل.

كما يساعد على افراز مواد طبيعية مسكنة للألم، ويفضل النوم الليلي المتواصل على النوم النهاري المتقطع.

الجمع بين النوم وارتخاء العضلات يعملان على تسكين الآلام وتخفيفها.