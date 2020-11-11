فيديو/ فتاة تكشف خيانة حبيبها من نظارته الشمسية

فتاة تكشف خيانة حبيبها من نظارته الشمسية

كشفت فتاة عن خيانة حبيبها بأغرب طريقة يمكن تخيلها، وبذكاء لا يضاهيه أذكى جهاز استخبارات في العالم..

فبعد أن أرسل لها حبيبها صورة سيلفي أثناء قيادته السيارة، وبفحص ذكي ، لنظاراته الشمسية استطاعت كشف خداعه بسهولة.

ففي مقطع فيديو على تيك توك TikTok، حقق ملايين المشاهدات كشفت «سيدني كينش» الصورة التي بينت خيانة حبيبها لها ، والتي قالت أنها أدت إلى تفجير قنبلة عن عدم إخلاص حبيبها.

وشرحت “سيدني” في المقطع كيف اكتشفت خيانة حبيبها؛ وذلك بعد رؤية سيقان امرأة ممدة إلى جانبه من خلال نظارته الشمسية، وقد حقق المقطع 1.3 مليون إعجاب في يومين.

وتُظهر الصورة رجلًا يرتدي نظارة شمسية، وللوهلة الأولى؛ من الصعب رؤية ما هو غير عادي في الصورة، لكن سيدني أشارت إلى الانعكاس في نظارته الشمسية، والذي يظهر ساقي امرأة ممددة على النافذة في كرسي الراكب.

وفي تعليقها على الفيديو أوضحت أن صديقها كان يخونها لمدة شهر بعد علاقة دامت لـ4 سنوات.

وأثيرت شكوكها بعد تلقيها هذه الصورة قبل أسبوع من اكتشاف خيانته، وأعجب الكثيرون من الناس بمهارات سيدني البوليسية.

وسألتها امرأة في التعليقات: “أرغب في معرفة ردة فعله بشدة”، فردت سيدني: “اتصلت به وسألته عما إذا كان قد أدرك أنه أرسل لي دليل خيانته على سناب شات Snapchat ، ولم يكن لديه أدنى فكرة عما أتحدث عنه، لذلك أرسلتها إليه .

ووصفني بالجنون، وأنها صديقته، وأنه مسموح له أن يكون لديه أصدقاء، لكن ما اكتشفته لاحقًا أنه كان مع 5 نساء في ذلك الوقت”.

وعلقت إحدى النساء: “إنها نفس الطريقة التي أمسكت بها حبيبي السابق أيضًا.. انعكاس في النافذة”، وأكدت أخرى أنها اكتشفت خيانة حبيبها بطريقة مماثلة أيضًا.