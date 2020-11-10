فوائد دبس الرمان للمرأة… هل تعرفينها؟

دبس الرمان هو عصير الرمان المركّز إلى أقصى درجة، يُستهلك على نحو كبير في منطقة الشرق الأوسط، يحتوي على كميات كبيرة من مضادات الأكسدة تفوق تلك المتوفرة في عصير الرمان، ويستخدم هذا الدبس عادة في إعداد الصلصات المنوّعة والأطباق، بالإضافة طبعاً إلى تعزيز النكهة، وجعل منتجات اللحوم أكثر طراوة.

اكتشفي فوائد دبس الرمان للمرأة مع الدكتورة في التغذية وعلم الغذاء سينتيا الحاج في الموضوع الآتي:

بداية تقول الدكتورة سينتيا الحاج إنه “إلى جانب مذاقه المميز، فإنَّ دبس الرمان غني بالفيتامينات ومضادات الأكسدة والحديد والكالسيوم، مما يجعله طعاماً غنياً وصحياَ؛ فهو يحتوي على العديد من العناصر الغذائية التي تجعل منه عنصراً غذائياً محملاً بالفوائد الصحية، وهو مفيد لصحة الجهاز الهضمي؛ لأنه غني بمجموعة الفيتامين بي B، لذا فهو يحسّن من عمليات الهضم.

يزيد دبس الرمان من مناعة الجسم؛ بفضل احتوائه على فيتامين سي C، والذي يلعب دوراً أساسياً في تقوية الجهاز المناعي. فيما يعمل البولي فينوليك الموجود في دبس الرمان على خفض مستوى الكولسترول بشكل فعّال.

وتقدّم مضادات الأكسدة المتوفرة في دبس الرمان فوائد عدّة للجسم، أهمها أنها تزيد من مستوى الوقاية من السرطان. لكن الأشخاص الذين يعانون من انخفاض ضغط الدم، عليهم تجنّب تناول دبس الرمان.

وبسبب محتواه الغني بمضادات الأكسدة وفيتامين C، فإنَّ دبس الرمان يساهم بشكل كبير في تحسين الصحة الجلدية ومظهر البشرة، حيث يلعب دوراً أساسياً في تحفيز إنتاج الكولاجين في البشرة، كما أنه يقلل من الالتهابات الجلدية. وتعمل مضادات الأكسدة على محاربة الجذور الحرّة، والتي ترتبط بشكل كبير بتسريع الشيخوخة وظهور التجاعيد.

وبما أنّ دبس الرمان غني بمجموعة فيتامين B، من بينها النياسين، فهو يحافظ على شباب البشرة ومرونتها، كما أن له دوراَ كبيراً في منع التصبّغات وتوحيد لون البشرة، ونفس العناصر الغذائية في دبس الرمان التي تفيد البشرة تنعكس أيضاً على صحة الشعر، فالفيتامين C له دور في تحسين الكولاجين المهم جداً للشعر، أما مضادات الأكسدة فتحسّن من صحة بصيلات الشعر وتجعلها تنمو بقوة وكثافة أكبر، وبالتالي تمنع تساقط الشعر”.

فوائد دبس الرمان في فقدان الوزن

وتضيف الدكتورة سينتيا الحاج، قائلة: “تكمن فوائد تناول دبس الرمان على الريق في ضمان صحة الجهاز الهضمي، ولكن قد يسبب تناوله قبل الطعام القيء والغثيان لبعض الأشخاص. يسرّع دبس الرمان من الشفاء من الأمراض، ويمكن أن يساهم في فقدان الوزن أو الحفاظ على وزن مثالي؛ إذا ما تمَّ تناوله ضمن نظام غذائي صحي.

ينظّم دبس الرمان حركة الأمعاء، مما يساهم في التخفيف من مشكلة الإمساك والانتفاخ ومشاكل الجهاز الهضمي.

يخفف من تراكم الدهون في الشرايين، مما يساهم في تقوية الدورة الدموية وعضلة القلب، كما أن دبس الرمان يزيد من كفاءة العضلات في الجسم، وهي أمور يمكنها أن تؤثر على عملية فقدان الوزن في الجسم.

دبس الرمان مفيد أيضاً للمعدة وصحتها، حيث يحسّن من هضم الكربوهيدرات في المعدة. ووفقاً للأبحاث العلمية؛ فقد وجد أن دبس الرمان يحمي من تشكل الخلايا السرطانية في المعدة، ويقلل من التهابات فيها، ويحميها من الأضرار التي قد تصيبها، لذا فهو مفيد لمن يعانون من التهاب القولون التقرّحي.

وأخيراً دبس الرمان مفيد جداً للصحة الجنسية، وذلك بسبب مضادات الأكسدة العالية فيه، فهي تؤثر على كمية الدم المتدفقة في الأعضاء التناسلية، وهو ما ينعكس إيجاباً على الانتصاب وجودة الحيوانات المنوية عند الرجال، كما أنه مفيد لتحسين الخصوبة وعلاج العقم عند النساء، ويساهم في تنظيم الدورة الشهرية لديهن”.

أهم فوائد دبس الرمان:

– يعمل دبس الرمان على تقليل خطر الإصابة بالالتهابات الجلدية، ومنع التأكسد الإجهادي الذي يسبّب الشيخوخة المبكرة والتجاعيد.

– إن وجود العديد من الفيتامينات والمعادن في دبس الرمان والعناصر الطبيعية؛ يساهم في تعزيز صحة الشعر بشكل كبير.

– يساعد دبس الرمان على تحسين عمليات الهضم؛ بسبب احتوائه على مجموعة فيتامين B، ويساهم في حل مشكلة الإمساك.

– يقلل من خطر الإصابة بالسرطان، فقد وجدت العديد من الدراسات العلمية المختلفة أنّ دبس الرمان له القدرة على خفض خطر الإصابة بأنواع معينة من السرطان، مثل سرطان الثدي والبروستات، والسبب في ذلك يعود إلى وجود مضادات أكسدة نشطة في دبس الرمان، والتي تؤثر على الجذور الحرّة في الجسم.

– يعمل على زيادة كفاءة وعمل الجهاز المناعي في الجسم؛ وذلك نتيجة وجود كمية جيدة من فيتامين C فيه.

– دبس الرمان قادر على خفض نسبة الكولسترول الضارّ في الدم، مما يحمي من خطر الإصابة بالعديد من الأمراض القلبية.