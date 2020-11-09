التعامل مع الزوج الأناني

هناك بعض الصفات التي لا يمكن فهمها أو التعرف عليها في يوم وليلة، وإنما تظهر مع التعامل وبمرور الوقت، عندما تكتشف الزوجة أن زوجها تظهر عليه الأنانية كثيراً عقب الزواج،

فلابدّ أن تكون على وعي بمعرفة وفهم شخصية زوجها، فهناك الزوج الأناني الذي تسيطر عليه أنانيته ووفقاً لتعريف الخبراء هو منْ يفضل دائماً مصالحه الشخصية، وفي الغالب يمتنع عن مساعدة زوجته في أعباء المنزل، وتربية الأطفال، والاهتمام بها في أوقات مرضها، ويتكلم دائماً عن حقوقه وسعادته فقط، وغالباً يكون غير معترف بأنانيته ولا يشعر بذلك.

بحسب الخبيرة النفسية الدكتورة أميرة حبراير فإنَّ الأنانية وحُب الذَّات أمران غير مرغوب بهما على الإطلاق، ومن الواجب الحرص في التعامل مع هذه الشخصية، وذلك لأن الشخص الأناني يهدف دائماً إلى استفزاز الطّرف الآخر، ليس هذا فحسب بل يُحب أيضاً أن يُسيطر عليه بشكلٍ كبير وفي مُختلف الطّرق، وبالتّالي من الممكن الاستماع للشخص الأناني، مع الحرص على عدم السماح له بأن يقول أو يفعل كُل ما يرغب به، كما لا يجوز جعله يتفوق بالتصدّر في الحديث، بل إعطاؤه ما يتناسب مع قَدْرِه بأسلوبٍ ذكي ومُحكم.

شاركيه في ممارسة هواياته

أنجح طريقة للتعامل مع الزوج الأناني مقاسمته هواياته المفضّلة، سيشعر بأنك تشبهينه في كل شيء، وأنكِ أكثر الناس قرباً منه، وهذا ما سيُشجعه على التخلّص من أنانيته تجاهك، وسيمنحك الاهتمام الذي تبحثين عنه.

اطلبي منه المساعدة

أهم ما يجب أن تقومي به هو إشراك زوجك في بعض المهمات والموضوعات المتعلقة بك، ولا تتركي له المجال لإشراكك أنت في مهماته فقط، سيعلمه هذا أنّ الحياة الزوجية تقوم على مبدأ المشاركة في كل شيء، وكأنّ الزوجين شخص واحد في جسدين.

صارحيه بصدق بكل ما يزعجك

العلاقة الزوجية يجب أن تقوم على الحوار الصريح، فكتمان مشاعر الغضب يزيد من حجم المشاكل؛ لتتراكم مع مرور الأيام والسنين، فتعجزين أنتِ وهو على حلها؛ لذا صارحيه بصدق بكل ما يزعجك، وأخبريه بأنّ هذه الصفة تضايقك بشدّة، واطلبي منه أن يعيد النظر بتصرفاته، ما أدراكِ قد يتجاوب معك ويتخلى عن هذه الصفة الذميمة.

الصبر

عليكِ بالصبر، فأفضل طريقة للتعامل مع الزوج الأناني هو محاولة إخراجه من الإطار السلبي للعقل ، فعليكِ أن تكوني صبورة لأقصى درجة حتى يثق بكِ ويتكلم.

تنفيذ الوعد

عليكِ أن تفي بوعدك لزوجكِ إن وعدتيه بشيء معين، فإن لم تفي بوعدكِ سوف تفقدين ثقة زوجكِ، ومن الصعب أن تفوزي بها مرة أخرى، فالزوج الأناني غالباً ما يكون لديه الكثير من القيم؛ ليقدمها لكِ ولكنه يحتاج للتدريب، لذا يمكنكِ الحصول على الكثير من المشاعر الطيبة منه بالتفاعل معه.