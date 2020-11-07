لن تصدّقي النتيجة… ودّعي التجاعيد بهذه الطريقة المرطبة!

من المعروف أن بخار الماء يعود بالكثير من الفوائد على الوجه، إذ يعمل على تفتيح مسامات البشرة وتنقيتها من البقايا الضارّة والشوائب التي يمكن أن تؤدي إلى نمو البثور والرؤوس السوداء عليها.

لكن يبدو أن فوائد البخار لا تقتصر على ذلك، فهو يعمل أيضاً على الحد من ظهور التجاعيد، ويعزز إنتاج الكولاجين والإيلاستين، ما يجعل البشرة أكثر مرونة ويؤخر ظهور علامات التقدّم في السنّ.

كذلك يمكن الاستعانة بالبخار أن تعزز رطوبة البشرة وتجعلها أكثر شباباً وصحة وحيوية. كما يمنع بخار الماء المعاناة من الكثير من الالتهابات الجلدية ويحدّ من ظهور البقع والمشاكل الجلدية مثل الندوب الحمراء والتهيّج. كذلك يعمل على توسيع الأوعية الدموية، ما يسهّل عملية مرور الأوكسيجين إلى البشرة. وفي موازاة ذلك يجب العناية بالبشرة من طريق التنظيف اليومي وتطبيق كريمات الترطيب وشرب كمية كافية من الماء واعتماد نظام حياتي وغذائي صحي.