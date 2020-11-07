قصة صادمة.. طاقم طبي يغتصب شابّة داخل مستشفى!

تعرّضت شابة هنديّة مريضة تبلغ من العمر 20 عاماً، للاغتصاب الجماعي داخل مستشفى في الهند، وذلك من قبل طبيب وموظفين طبيين آخرين.

ووفقاً لصحيفة “ديلي ميل” البريطانية، فإن هذه الحادثة حصلت بالمستشفى الخاص في مانجهانبور، أوتار براديش، وذلك قبل وفاة الشابّة بوقت قصير.

وكشفت “ديلي ميل” أنّ الشابة نُقلت من كوخراج في ولاية أوتار براديش إلى المستشفى الخاص بسبب الحمى وألم في المعدة، وقد أبلغت ذويها بتعرضها للاعتداء. وإثر ذلك قام الوالد بإبلاغ إدارة المستشفى بما حصل، إلا أنّ الأخيرة زعمت أن الضحيّة مريضة عقلياً.

وبعد وفاة الشابة، زار والدها كبار المسؤولين في المنطقة وسعى إلى فتح تحقيق في الواقعة، في حين أن الطبيب والموظفين الآخرين الذين قيل أنهم متورطون في الاعتداء، قد فروا إلى جهة مجهولة.

وقال مسؤول كبير في منطقة كوشامبي في ولاية أوتار براديش: “سنتخذ إجراءات صارمة بحق المتهمين، وسيتم إلغاء ترخيص المستشفى”.

من جهته، رفض مدير المستشفى سانجيف كومار المزاعم، معتبراً أنها “مؤامرة”، وفقاً لـ”ديلي ميل”.