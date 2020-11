شقيقتان توأم انفصلتا بسبب خرافة واجتمعتا بعد ربع قرن بفضل تيك توك

انفصلت شقيقتان توأم ولم تتجاوزا من العمر الشهرين، بسبب خرافة محلية، وتمكنتا من الاجتماع مجددا بعد 24 عاما بفضل مقطع فيديو، نشر على شبكة “تيك توك” الاجتماعية.

وقالت إحدى الشقيقتين التوأم وتدعى ترينا وهي ناشطة في مواقع التواصل الاجتماعي يتابعها الآلاف: “في البداية لم أصدق، واعتقدت أنها عملية احتيال، شخص يشبهني لا أكثر”.

القصة بدأت تتكشف، حين حمّلت تريني التي تبلغ من العمر 24 عاما، وهي صاحبة متجر مكياج عبر الإنترنت، أحد مقاطع الفيديو التي تعودت على عرضها على متابعيها، وتصادف أن شاهدها على بعد مئات الكيلومترات جار لأختها ترينا.

الجار الفضولي أبلغ ترينا في ذلك الحين بأن مقاطع الفيديو التي تعرضها في “تيك توك” مضحكة، إلا أنها ردت مؤكدة عدم وجود أي حساب لها في هذا الموقع.

وقالت تريني وهي تروي ما جرى: “حين بدأنا الحدث (جرى ذلك في أكتوبر)، كانت تعرف أسماء الدي، وكانت توجد لديها صورة من طفولتي. عرفت أني أعيش في أمبون منذ وقت طويل. ثم أرسلت إلي ملفها الشخصي على فيسبوك، ورأيت أننا متشابهتين جدا، خاصة حين كنا صغيرتين”.

ولدت تريني موستيكا وشقيقتها ترينا عام 1995 في مدينة أمبون، عاصمة جزر مولوكاس الوسطى، لعائلة هاجرت من جاوة الغربية بموجب برنامج حكومي لتشجيع إعادة توطين المنطقة.

وبتأثير معتقدات محلية والخوف من تعرضهما للمرض في وقت واحد، أوصى أحد الأعيان المحليين الكبار في السن بتربية التوأم بشكل منفصل، وكان الوالدان على مدى سنوات يزوران بانتظام الأسرتين المتبنيتين لطفلتيهما.

