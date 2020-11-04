طرق غسيل وتعقيم البطانيات في المنزل

تلامس البطانيات العديد من الأجسام، يوميًّا: شعور الحيوانات الأليفة وفتات الطعام وانسكابات المشروبات والغبار المنزلي وزيوت الجسم ومنتجات الشعر. لذا، من الضروري غسلها بصورة دوريّة. في الآتي، طرق غسيل وتعقيم البطانيات في المنزل.

تعتمد الطريقة المفضلة في غسل البطانية على تصميمها، ونوع القماش والحشو. لذا يجب التحقق من تعليمات الشركة المصنعة لمعرفة إرشادات الغسيل المحددة.

عمومًا، يمكن غسل غالبية البطانيات التي يصل وزنها إلى 20 رطلًا في الغسالة المنزلية، في دورة لطيفة، بالماء البارد ومسحوق الغسيل، مع تجنب استخدام مواد التبييض، التي يمكن أن تلحق الضرر بألياف البطانية مع مرور الوقت، أو منعمات الأقمشة التي قد تجعل البطانية تولّد إحساسًا بالخدش.

بالنسبة للبقع الصغيرة التي لا تتطلب غسلًا كاملًا، يقضي التخلص منها بإعداد محلول من الماء الدافئ ومنظف الغسيل. كما يفضل شراء غطاء اللحاف الذي يمكن إزالته بسهولة، وإلقائه في الغسالة عندما يتسخ.

لتجفيف البطانية، توضع في المجفف على دورة حرارة منخفضة، أو هي تفرد على سطح جاف ونظيف أو على حافة حوض الاستحمام لتجف في الهواء. تأكدي من تعليق البطانية بالتساوي أثناء جفافها حتى لا تفقد شكلها.

كيفية غسل بطانية من الصوف؟

لأن البطانيات المصنوعة من الصوف تطرد الأوساخ والبقع بشكل طبيعي، ما عليك سوى غسلها لمرات في كل عام. خارج وقت الغسل، يستحسن نفض بطانية الصوف، وتنظيفها بفرشاة قماش ناعمة الشعيرات لإزالة الأوساخ. لمنع تلف ألياف البطانية، تأكدي من تنظيفها في نفس الاتجاه.

قبل غسل بطانية من الصوف، تحققي من تعليمات العناية الخاصة للتأكد من أنها لا تتطلب سوى الغسيل الجاف.

أمّا إذا كانت البطانية قابلة للغسل في الغسالة فيستخدم الماء البارد ومنظف آمن للصوف. أولًا، توضع البطانية في الغسالة، حتى تنقع بالماء ومحلول المنظف لـ15 دقيقة تقريبًا. ثمّ، تحدد دورة لطيفة وتترك تعمل لدقيقتين تقريبًا قبل التبديل إلى دورة الشطف. لمجرد الانتهاء، تنشر بطانية الصوف لتجف بعيدًا عن أشعة الشمس المباشرة، مما قد يتسبب بتلاشي ألوان القماش. إذا لزم الأمر، تلفّ البطانية بمنشفة، مع الضغط عليها برفق (بدون عصرها) لإزالة الرطوبة الزائدة قبل تعليقها. ويجب تجنب وضع البطانيات الصوف في المجفف، فقد يؤدي ذلك إلى إتلاف الألياف الرقيقة مما يؤدي إلى الانكماش أو الشعور بالخشونة.