فوائد الفراولة للحامل والجنين

يُعتقد أن تناول الفراولة يسبب وصمة عار أثناء الحمل، باستثناء الآراء التي يحددها الجنس عن طريق استهلاك الفراولة، هل صحيح أنه إذا أكلت الفراولة أثناء الحمل يمكن أن يولد الطفل غير كامل؟

1.فوائد الفراولة أثناء الحمل

قد تعاني بعض الأمهات الحوامل اللواتي يتزامن حملهن مع أشهر الصيف من القلق من أكل الفراولة من خلال العمل على معلومات الشائعات؛ لأنهن إذا أكلن الفراولة، فإنهن يعتقدن أن أطفالهن سوف يتلطخن.

حتى أن هناك من يعتقدن أن أطفالهن قد يولدون مع فقدان بعض الأعضاء؛ لأنهن لا يأكلن الفراولة بسبب المعتقدات اللاواعية والخرافية.

فاكهة الفراولة المليئة بالفيتامينات والمعادن لها قيم غذائية عالية. بينما تجعلك بنية الألياف الغنية تشعرين بالشبع لفترة طويلة، فإنها توفر أيضاً التحكم في الوزن طوال فترة الحمل.

حمض الفوليك في الفراولة: بينما يوفر نمواً لدماغ الطفل، والجمجمة، والحبل الشوكي، والبوتاسيوم: يحسن وظائف قلب الطفل.

المنغنيز: يشكل الهيكل العظمي من خلال مساعدة الجنين على نمو العظام.

فيتامين أ وهـ: يحمي صحة البشرة وجمالها أثناء الحمل. فيتامين ج: ينظم ضغط الدم للأمهات الحوامل.

2.كيف يمكنك تناول الفراولة وأنت حامل؟

الأمهات اللاتي يردن الفراولة كما الفاكهة، كعصير أو ميلك شيك، وجبات وضع الفراولة بين الزبادي؛ يمكنهن تناول فاكهة الفراولة كمربى.

ملاحظة مهمة: ومع ذلك، يجب على النساء الحوامل المصابات بحساسية الفراولة الابتعاد عن هذه الفاكهة. خلاف ذلك، قد تحدث أكزيما، إسهال، طفح جلدي، قيء، انتفاخ في الفم وحوله.

3. هل تسبب تناول الفراولة البقع أثناء الحمل؟

يمكن استهلاك 200 جرام من الفراولة في الوجبة الواحدة في المتوسط. نظراً لأن كل شيء ضار للغاية، فلا ينبغي تفويت القياس.

إذا وصلنا إلى مسألة ما إذا كانت البقع تدعي أن الأطعمة المستهلكة أثناء الحمل سوف تلطخ الطفل فلا أساس لها على الإطلاق. ربما كانت هناك حالات، لكن لا يوجد تفسير علمي.

4. ما هي حمية الفراولة للتخسيس؟

تعتبر الفراولة من ألذ وأجمل ثمار الصيف وهي من الفواكه التي يستهلكها الجميع باعتزاز. إنها مصدر جيد للفيتامينات ومضادات الأكسدة الغنية بالفيتامينات ومضادات الأكسدة الخفيفة، والتي تفضل أكثر في فصل الصيف، والمساعدة لإنقاص الوزن مع توفير نظام غذائي صحي. فكيف نفقد الوزن عن طريق تناول الفراولة ؟

كيف تصنع حمية الفراولة؟

المكونات:

5 فراولة.

نخلة نعناع طازج.

3 شرائح ليمون.

لتر ماء.

طريقة الإعداد:

من الضروري تحضير المياه القلوية من الليل لتتحد مع ماء المستخلصات النباتية الموجودة في الفراولة.

ننقل المكونات المذكورة أعلاه إلى الإبريق في الثلاجة قبل النوم ليلاً. يمكن أن نستهلكها في اليوم التالي. (يجب ألا يستهلك الأشخاص المصابون بالتهاب القولون ومتلازمة الأمعاء القلقة).

تعتبر الفراولة، التي تحتوي على 32 سعرة حرارية فقط في 100 جرام من الفراولة، واحدة من الفواكه المثالية ذات السعرات الحرارية المنخفضة والقيمة الغذائية العالية.

يزداد الطلب على الفاكهة، التي لها نصيب كبير في الأداء المنتظم لأعضاء الجسم، في أشهر الصيف.

يمكن حصر تأثيرات إنقاص الوزن بالفراولة، وهي إحدى ثمار الدايت التي يفضلها الأشخاص الذين يريدون التخلص من الوزن الزائد، على النحو التالي:

فعالة للغاية في تسريع عملية التمثيل الغذائي.

تساعد على حرق الجسم، وليس تخزين الدهون.

توفر مضادات الأكسدة المفيدة في الجسم فوائد مختلفة.

تسهل إنقاص الوزن بالتغذية الصحية.

سلطة الفراولة للحامل

اليوم الأول

وجبة الإفطار

خلط ملعقة من العسل، الأخضر التفاح، وكوب من العجاف الكفير وكوب من الفراولة فقط في القطع والسلطات.

وقت الظهيرة

سلطة الفراولة: 1 كوب فراولة، 2 خيار طازج، 50 جراماً، نصف عصير ليمون، دجاج مسلوق طازج، جوز، أي خضار، ملعقة صغيرة زيت نباتي.

مساء

سلطة الفراولة: 100 جرام بطاطس، قليل من البصل، كوب فراولة، نصف ليمون، زبادي من الجبن قليل الدهن، عصير طازج، 50 جراماً نصف كوب.

اليوم الثاني

وجبة الإفطار

كوب فراولة، قطعة صغيرة من خبز الجاودار، زبادي قليل الدسم.

وقت الظهيرة.

ثلاث فطائر بالفراولة. (بدون سكر)

مساء

سلطة الكرنب مع الفراولة: ملفوف طازج، 100 جرام من الفراولة وملعقة صغيرة من الزيت النباتي.

اليوم الثالث

وجبة الإفطار

كوب فراولة، شريحة صغيرة من خبز الجاودار.

وقت الظهيرة

200 جرام شمام، كوب فراولة ونصف موز.

مساء

السلطة: 70 جرام بطاطس، 70 جرام جزر، 70 جرام ملفوف.

كوب من الفراولة قبل النوم.

اليوم الرابع

وجبة الإفطار

كوب فراولة، 50 جم جبنة صلبة.

وقت الظهيرة

السلطة: كوب فراولة، بصلة صغيرة، 100 جرام سمك، أوراق سلطة، ملعقة صغيرة زيت نباتي.

مساء

سلطة الكرنب مع الفراولة: ملفوف طازج، 100 جرام من الفراولة وملعقة صغيرة من الزيت النباتي.