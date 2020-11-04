فوائد زيت الضرو للبشرة

زيت الضرو هو أحد أنواع الزيوت النباتية، التي تتميز بالرائحة النفاذة والعطرة، ويتم استخراجه من شجرة تُسمى ” شجرة الضرو” كما يُطلق البعض عليها أيضاً اسم “شجرة الطرو”.

ويدخل الزيت المُستخرج من شجرة الضرو في في صناعة البخور والعطور والكثير من مستحضرات التجميل، إذ يحتوي على 90% من الدهون غير المُشبعة، إضافة إلى مضادات الأكسدة التي تساعد في مقاومة البكتريا والفطريات والجراثيم، وهو ما يجعل له العديد من الاستخدامات الطبية في علاج العديد من الأمراض، إضافة إلى فوائده العديدة في علاج مشاكل الشعر والبشرة.

وفي السطور التالية، يُقدم لكِ “سيدتي.نت” أبرز فوائد زيت الضرو للبشرة:

أولاً: فوائد زيت الضرة للبشرة

1-يساعد زيت الضرو في ترطيب البشرة بشكل رائع، حيث يمنحها النعومة والنضارة خاصة في أوقات الشتاء التي تواجه خلالها البشرة مشاكل الجفاف والتشققات بشكل مستمر.

2-يعالج زيت الضرو في علاج حروق الشمس الطفيفة التي في حالة عدم معالجتها بشكل فعّال، تظهر آثارها على البشرة على شكل تجاعيد وخطوط رفيعة.

3-يساعد زيت الضرو في التخلص من حب الشباب والبثور وآثارهما، التي قد تصل في بعض الأحيان إلى ندبات واضحة على الجلد، يصعب علاجها.

4-يساعد زيت الضرو في علاج تشققات الشفاه.

5-يستطيع زيت الضرو علاج النمش الذي يصيب الوجه.

6-يعالج زيت الضرو الكلف الذي يصيب الوجه وبعض أجزاء الجسم أحياناً.

7-يمكن استخدام زيت الضرو في علاج الالتهابات الجلدية والتقليل من حساسية الجلد، إذ لم تثبت له أي آثار جانبية ضارة في حال استخدامه بشكل معتدل وغير مفرط.

طريقة استخدام زيت الضرو للبشرة

يمكنكِ استخدام زيت الضرو بشكل يومي، في حال الرغبة في علاج حروق الشمس، أو الالتهابات الجلدية وذلك بتدليك مكان الحروق بالزيت بحركات دائرية، للحصول على نتائج فعّالة وسريعة.

وفي حال كنتِ تستخدمين زيت الضرو في علاج مشاكل الكلف أو النمش للبشرة، يمكنكِ استخدام بضع قطرات منه على يديك أو قطعة من القطن، ثم تدليك الوجه به مرة يومياً أو يوم بعد يوم.

وللشفاة، يمكنكِ تطبيق زيت الضرو على الشفاه التي تعاني من التشققات مرتين يومياً، ويُفضل أن تكون إحداهما قبل النوم مباشرة، للحصول على نتائج سريعة وفعالة.