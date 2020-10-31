تسريحات شعر ملائمة للنوم من أجل عناية أفضل بشعرك

يرى العديد من خبراء تصفيف الشعر، أن تسريحة الشعر قد تكون من بين مسببات القلق لدى النساء، بل وحتى إن الخبراء يرون أن عدم الاعتناء بالشعر أثناء النوم، قد يؤذي الشعر. ويتطلب من الكثيرات بذل مجهود مضاعف لتسريحه.

بيد أن اتباع حواء لهذه التسريحات أثناء النوم، قد يساعد الكثيرات على الحصول على شعر جذاب بسهولة، وبعيدا عن استعمال مستحضرات التجميل، ما يوفر ربما الكثير من الوقت والمال، إليك بعض هذه النصائح:

1. الضفائر:

يعد الشعر المجدل من بين التسريحات التي ينصح بها قبل النوم، فالضفائر لا تساعد على النوم بهدوء فحسب، بل حتى إنه مفيد للشعر. أما تفسير ذلك فيعود إلى أن الضفائر عندما تكون رخوة تساعد على تهوية فرة الرأس بشكل جيد، وهذا بالطبع يبطئ من مشكلة “تزييت” الشعر التي تعاني منها الكثيرات، فضلا عن النوم بالشعر المجدل يمنح الشعر مظهر مموجا وجذابا في اليوم التالي.

2. ربط الشعر عاليا:

من التسريحات الملائمة للنوم، ربط الشعر عاليا، بعيدا عن استخدام ربطات الشعر المعدنية، فهي تؤذي الشعر، ودون أن يتم شده بقوة، وأن يتم تثبيت أطراف الشعر على الرأس، للحصول على ما يسمى بالكعكة. وبرأي خبراء تصفيف الشعر فإن هذه التسريحة تساعد هذه على حماية أطراف الشعر وتمنعها من التقطع أثناء النوم، حسبما ورد في موقع “ستايلينغ” الألماني.

3. فرد الشعر:

فرد الشعر أثناء من التسريحات التي ينصح بها خبراء تصفيف الشعر أيضا، لكن اللواتي يتمتعن بشعر طويل، فيتوجب عليهن الحذر من الاستلقاء عليه أثناء النوم. ومن الأفضل الاستلقاء ورفع الشعر إلى الخلف ومده على الوسادة وينطبق ذلك على الشعر المتوسط أيضا.

وإلى جانب هذه التسريحات، ينصح الخبراء بضرورة الاهتمام بغطاء الوسادة، فالوسائد الملساء تساعد على حماية الشعر من التشابك. ومن الضروري دهن الشعر بقليل من الزيت قبل النوم.