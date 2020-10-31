أكتوبر 31, 2020

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Lalish Media Network

صحيفة إلكترونية يومية تصدر باشراف الهيئة العليا لمركز لالش الثقافي والاجتماعي في دهوك - كوردستان العراق

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شؤون المرأة

زوجة مصرية تقدم أغرب هدية عيد ميلاد لزوجها وتثير ضجة (فيديو)

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فى :شؤون المرأة
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زوجة مصرية تقدم أغرب هدية عيد ميلاد لزوجها وتثير ضجة (فيديو)

أثار فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي لزوجة مصرية وهي تقدم لزوجها هدية غريبة بمناسبة عيد ميلاده، ضجة واسعة.

وبحسب الفيديو، ظهر طرد هدايا عملاق، وحين فتحه الزوج وجد داخله راقصة ترتدي بدلة رقص زهرية اللون، ومن هول المفاجأة قال الزوج مازحا: “سأدخل معها ثم أعود لكم”.

وطالب الزوج بإخراج الراقصة من الطرد، لترد عليه: “سنة حلوة ياجميل”، فقبل يدها وتبادلا القبلات ورقصا معا.

وبررت الزوجة هديتها الغريبة لزوجها، بأنها أكثر شيء يحبه.

https://www.facebook.com/ahmed.moursy.7

 

وأثار الفيديو جدلا، حيث سخر نشطاء من مسألة علم الزوجة بأن زوجها يحب النساء كثيرا، بينما اعتبر البعض الآخر أن الزوجة تمزح فقط، وأرادت فعل أمر مميز لزوجها.

المصدر: وكالات

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