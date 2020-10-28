كيم كاردشيان تواجه انتقادات بسبب حفل عيد ميلادها في ظل تفشي فيروس كورونا

واجهت كيم كاردشيان ويست انتقادات بعد أن أقامت حفل عيد ميلادها الأربعين على جزيرة خاصة بحضور عدد كبير من الأقارب والأصدقاء.

لكن كاردشيان قالت إن الحفل جاء بعد “أسبوعين من إجراء عدد من الفحوص الطبية ومطالبة الجميع بالحجر الصحي”.

وقالت إن هذا الحفل “ذكرني كيف أن حياتي مميزة”، وذلك تعليقا على صور للحفل نشرتها على موقع التواصل الاجتماعي تويتر.

وبينما امتدح بعض جمهور كاردشيان صراحتها في الحديث عن هذه المناسبة، رأى آخرون أن الحفل كان حدثا لا يتسم بمراعاة شعور الآخرين، ويمس الأسر التي تعاني من التباعد بسبب كوفيد-19.

وقال أحد مستخدمي موقع تويتر: “إنه شيء سيء، فالأغنياء يمكنهم التظاهر بأن الأمور تسير بشكل طبيعي على جزيرة خاصة، بينما يلغي الناس العاديون خططهم للتجمع للاحتفال بعيد الشكر وأعياد الميلاد”.

ورد الموسيقار البريطاني بيت فرامبتون على صور كاردشيان، قائلا: “هل أنت عديمة الإحساس إلى هذا الحد. هل تدركين أن هذا هو آخر ما يريد أغلب الناس أن يروه في ظل أسوأ ارتفاع لمعدل انتشار كوفيد-19؟ الناس في هذا الوقت يتوجهون إلى بنوك الطعام، لا إلى جزر خاصة”.

“رفاهية بسيطة”

واعترفت كاردشيان بما خلفه فيروس كورونا من آثار ضارة، أثناء نشرها صور حفل عيد ميلادها وهي على أبواب جزيرتها الاستوائية.

وقالت: “قبل انتشار كوفيد-19، لم يكن أي منا يقدر الرفاهية البسيطة التي كنا نستمتع بها أثناء السفر وتجمع العائلات والأصدقاء في بيئة آمنة”.

وأضافت: “بعد أسبوعين من الفحوص الطبية الكثيرة ومطالبة المشاركين في هذا الحفل بالالتزام بحجر صحي، فاجأت المقربين مني بهذه الرحلة إلى الجزيرة الخاصة ونحن نتظاهر بأن كل شيء يسير بشكل طبيعي فقط للحظات معدودة”.

وتابعت: “رقصنا، وركبنا الدراجات، ومارسنا التجديف، وشاهدنا الأفلام على الشاطئ وغير ذلك الكثير من الأنشطة”.

وقالت كيم: “أدرك أنه بالنسبة لأغلب الناس، يعتبر ذلك صعب المنال في الوقت الراهن، وهو ما جعلني أشعر بأنني بكل تواضع لدي حياة مميزة”.

وكانت ردود الناس على صور كاردشيان أغلبها ساخرة تركز على نجمة تلفزيون الواقع وهي تفاجئ أصدقائها بالرحلة إلى الجزيرة الخاصة.

وتضمن أحد هذه التعليقات استبدال صور الحفل ونشر صور من فيلم الرعب “ويكر مان”، أو “رجل الأغصان”.

وقال الصحفي رونان فارو ساخرا إن حفل عيد ميلاد كاردشيان ويست أحيا أعمال الفنان التشكيلي هيرونيموس بوش.

واستبدل مستخدم على موقع تويتر صور حفل كاردشيان ونشر صورا من مهرجان سيء الصيت كان يحمل اسم “فاير فيستيفال” في 2017، وتعرض المشاركون فيه للخديعة بعد شراء تذاكر باهظة الثمن، بلغت قيمة الواحدة منها 12 ألف دولار، لمهرجان قيل إنه مخصص للأغنياء وكبار المشاهير ورجال الأعمال، لكنه كان مجرد قطعة أرض وخيام فارغة وعلب صغيرة رخيصة الثمن تحوى شطائر الجبن.

وشبه البعض الحفل بلعبة الفيديو “أمنغ أس” التي تقوم على أساس قصة جريمة قتل غامضة في الفضاء الخارجي.

وحتى متحف نيويورك للفن الحديث شارك في التعليقات على صور كاردشيان، ونشر لوحة فن تشكيلي استخدام معها الكلمات الأصلية التي كتبتها على صورها.

كما لقيت نجمة تلفزيون الواقع انتقادات بسبب التباهي على مواقع التواصل الاجتماعي بإقامة حفل.

وقالت الكاتبة جينا كويجلي: “لطيف، اضطر الناس إلى توديع أحبائهم عبر الهاتف بينما كانوا يحتضرون في المستشفى. لكن هذا الحفل الأنيق جدير بأن تُنشر صوره على مواقع التواصل الاجتماعي بينما العالم يعاني، لقد كان حقًا متواضعًا جدا وبسيطا للغاية”.

وأضافت: “جميل أن تكون هناك رحلة للاحتفال بعيد الميلاد، لكنه أمر مثير للاشمئزاز أن تنشر صور الحفل على مواقع التواصل الاجتماعي لأنه تصرف أقل ما يقال عنه إنه يعبر عن قصور في التمييز”.

وعلقت الصحفية المتخصصة في الموسيقى أيف بارلو: “بالنسبة لكيم كاردشيان، لن يكون كافيا أن تمتلك المال الذي يمكنها به أن تفعل كل ما تريد، بل سوف تحتاج إلى أن تخبر الجميع بما تفعل”.

وقال كولين هانكس، ابن النجم توم هانكس وريتا ولسون، ببساطة: “دعوهم يأكلون الكعك”.

وأشار مستخدم آخر على موقع تويتر إلى أحد أفراد طاقم الخدمة المسؤول عن الطعام وهو يرتدي الكمامة، قائلا: “يبدو أن التظاهر بأن كل شيء عادي في هذا الحفل لم يمتد إلى العاملين فيه”.