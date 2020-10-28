هجوم عنيف على ابنة نادين نجيم بسبب صورة… والرّد قاسٍ

حاولت الفنانة اللبنانية نادين نسيب نجيم الترويج عبر السوشيال ميديا للفيلتر الجديد الذي أطلقته قبل أيام، من خلال تطبيقه بكل براءة على ابنتها الصغيرة، إلا انها لم تتوقع الردود التي وصلتها من بعض المتابعين.

ولفتت الطفلة هافين الأنظار بجمالها وملامحها التي تشبه الى حد كبير ملامح والدتها، إلا أنها لم تسلم من بعض التعليقات القاسية بسبب تعليق ديني لنادين على الصورة، مؤكدةً ان ابنتها جرّبت أيضاً الفيلتر وكان يليق بها، ودعت ربّ العالمين أن يحميها، ولكنها تعرّضت لهجوم غامض من البعض.

https://www.instagram.com/p/CGw-OdGH-e6/?utm_source=ig_embed

استدعى الهجوم عبر السوشيال ميديا ردّاً قوياً من نادين على التعليقات القاسية التي طاولت ابنتها، وقالت: “بتعرفوا شو؟ رح طنش عن هالتعلقات الدينية لانه دق المَي مَيّ خلص تعبنا من هل خلافات عنجد ما حدا معه حق يهاجم دين الآخر والا بده يتحمل النتيجة والجواب عنجد زهقنا من التعصب”.

وكانت نادين قد أطلقت الفيلتر الجديد، ونال إعجاب الآلاف من متابعاتها، وعبّرت من ثم عن سعادتها بردود الفعل وانتشار الفيلتر بكثافة بين المتابعين.