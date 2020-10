صور: “ميلانيا المزيفة” تثير الجدل في آخر إطلالة لها… هل استخدمت بديلة عنها؟

بالصور: “ميلانيا المزيفة” تثير الجدل في آخر إطلالة لها… هل استخدمت بديلة عنها؟

أثار ظهور السيدة الأولى للولايات المتحدة ميلانيا ترامب الأخير مع زوجها الرئيس الأميركي دونالد ترامب على متن الطائرة الرئاسية في حديقة البيت الأبيض، ضجة عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وتداول رواد موقع التواصل فرضية استخدام ميلانيا ترامب لبديلة تشبهها من خلال نشر صورة للرئيس ترامب وزوجته يزعمون أنها ليست ميلانيا إنما فتاة أخرى شبيهة لها.

وانتشر وسم “Fake Melania” بشكل كبير، بسبب الصورة التي تم التقاطها قبيل المناظرة الرئاسية الأخيرة أثناء رؤيتهما معاً لأول مرة منذ إصابتهما بفيروس كورونا.

وظهرت ميلانيا وهي تبتسم وترتدي نظارة لكن البعض أشار إلى أن ابتسامتها مختلفة حيث إن هيكل أسنانها لم يكن مشابهاً للصور السابقة.

Swipe these two photos back & forth. Notice the two front teeth. Melania’s are more squared…THAT AIN’T HER in the other photo. #FakeMelania pic.twitter.com/ge18TBarhy

— BlueinaRedState (@RedStateBlues20) October 25, 2020