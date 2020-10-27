أكثر 10 وظائف مناسبة للمرأة… أيّ منها تفضّلين؟

حسب ما يقول الأخصائيون؛ فإن الأنثى تولد بمهارات متعددة، ومع تقدمها بالعمر يرتكز اهتمامها على شيء معين، فتراها وهي صغيرة تنتقل بخيالها بين المناصب؛ فتارة تريد أن تكون طبيبة، وتارة صحفية، ثم محامية؛ فمعلمة؛ فمهندسة.. إلخ، ولكن ما تلبث أن تصل لسن الحسم بشأن مستقبلها، فتعلن صراحة عن رغبتها، التي قد تروق لذويها، وقد لا تروق لهم؛ فتبدأ عملية العرقلة والنكد.

وبحسب الدكتور أيمن الدهشان خبير التنمية الإدراية: “تُقبل المرأة بطبيعتها على اختيار الوظائف التي تتوافق مع المؤهلات والقدرات العلمية الخاصة بها، التي تمكنها من اجتياز مراحل التوظيف بسهولة، والتي تُساعدها أيضاً على أن تحقق التوازن المطلوب بين وظيفتها وحياتها الخاصة”، ومن أهم المهن التي تناسب النساء:

مهنة التدريس

من المؤكد أن التعامل مع الأطفال؛ خصوصاً في مراحل التعليم الأولى، من المهام التي يمكن لأية امرأة أن تقوم بها بسهولة، ولذلك فإن الكثيرات من النساء، سواء داخل المملكة أو بشكل عام، تقبل على الالتحاق بمهنة التدريس بعد التخرج في الجامعة، سواء التدريس لمراحل التعليم الأساسية أو الجامعية.

مهنة المحاسبة

تعتبر مهنة المحاسبة من أشهر المهن التي تعتمد على العمل المكتبي، وبالتالي فهي لا تتطلب سوى المجهود الذهني فقط؛ فضلاً عن أن العديد من أعمال المحاسبة لا تتطلب دواماً كاملاً؛ مما يجعل مهنة المحاسبة من أكثر المهن التي تجذب الكثيرات من النساء.

مهنة التمريض

ويُعد التمريض أيضاً من أهم المهن التي يتم وقوع الاختيار والتعيين بها دائماً على النساء؛ نظراً لأن المرأة بطبيعتها ذات قدرة على تقديم المساعدة والرعاية الصحية للمرضى، دون أن تجد صعوبة في ذلك.

التجارة الإلكترونية

تتجه الكثيرات من النساء في وقتنا الحالي إلى العمل في التجارة، ولكن بشكل مختلف؛ حيث إنه قد أصبح بإمكانها اليوم أن تقوم بتصميم أو شراء منتجات خاصة، ثم تقوم بالتسويق لها إلكترونياً عبر مواقع الويب المختلفة، وهي من المهن التي لاقت نجاحاً كبيراً في الأوساط النسائية؛ خصوصاً أنها لا تتطلب تواجد المرأة خارج منزلها.

العمل الحر أون لاين

وقد أصبح العمل الحر أون لاين أيضاً من أبرز المهن التي تقبل عليها العديد من البنات والنساء؛ حيث إن هذه المهن توفر وقتاً كبيراً للمرأة، دون أن تضطر إلى الذهاب إلى مقر عملها يومياً وتتكبد أيضاً عناء القيام بالأعمال المنزلية؛ فضلاً عن أنها لا تتقيد بوقت محدد لتنفيذ العمل، ومن أهم مجالات العمل الحر أون لاين المناسبة للمرأة، ما يلي:

– العمل في التدوين وكتابة المقالات وبيعها إلى مواقع الويب المختلفة.

– إدارة الصفحات الاجتماعية على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، والحصول على أجر نظير ذلك.

– الترجمة، وهي مهنة تناسب النساء الحاصلات على مؤهلات دراسية في إحدى اللغات الأجنبية.

– تحفيظ القرآن الكريم، للنساء الحاصلات على إِجازة القرآن عبر غرف الفيديو.

– إدخال البيانات للشركات أون لاين.

– تصميم وإدارة وتحديث بيانات المواقع الإلكترونية التابعة إلى الشركات المختلفة.

مهنة الأزياء والتجميل

تعتبر مهنة التزيين والتجميل وتصميم الأزياء وإنشاء صالونات التجميل الخاصة، من أكثر المهن المنتشرة بين النساء، والتي تجد نسبة إقبال عالية بينهن، ويرجع ذلك إلى أن المرأة بطبيعتها تميل إلى الجمال وتنسيق الألوان، وبالتالي فهي من المهن التي يمكن لأية امرأة القيام بها بسهولة.

مهنة طب النساء

نظراً إلى أن الكثيرات من النساء لا يحبذن اللجوء إلى الأطباء الرجال؛ فإنه توجد حاجة كبيرة إلى وجود عدد كبير من النساء المتخصصات في طب النساء، وعلى الرغم من أن هذه المهنة تُعتبر من المهن الصعبة نوعاً ما، والتي تتطلب قدراً عالياً من العلم والكفاءة، إلا أننا نجد عدداً كبيراً من النساء يحرصن على الالتحاق بمهنة الطب النسائي.

مهنة طب الصيدلة

تعتبر مهنة الصيدلة من المهن المميزة التي تحتل مرتبة متقدمة ضمن أفضل المهن في العالم عامة، وأفضل المهن للنساء خاصة؛ حيث تفضل الكثيرات من البنات والسيدات العمل في هذه المهنة؛ نظراً إلى أنها من المهن المربحة، والتي لا تتطلب مجهوداً كبيراً، وتوفر للمرأة وقتاً جيداً لتدبير شؤون منزلها أيضاً.

استشارية نفسية

تمتلك المرأة قدرة كبيرة على القيام بمهام وظيفة العلاج النفسي، ونحن نجد أن العديد من علماء النفس على مر التاريخ كن من النساء، ويرجع ذلك بالطبع إلى قدرة المرأة على فهم وتحليل العواطف والمشاعر والمشاكل المختلفة بمهارة فائقة، ولذلك تُعد مهنة الاستشارية النفسية من المهن المحببة لدى الكثيرات.

مديرة إستراتيجيات

هذه المهنة تتطلب أن تكون المرأة ذات قدر عالٍ من الحكمة والتخطيط والقدرة على وضع إستراتيجيات العمل الناجحة، وهي تعد أيضاً من أسهل الوظائف الملائمة للنساء؛ نظراً إلى أنها لا تتطلب جهداً ولا دواماً كاملاً، وإنما تتطلب فقط أن تقوم بوضع إستراتيجيات العمل وتوضيح أهدافها وأساليب تحقيقها.