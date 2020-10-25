للبنات.. علامات تدل على أن مظهرك غير مرتبًا

تمام الفتيات في مرحلة المراهقة بمظهرهن بشكل كبير، ولكن هناك بعض الأخطاء في الإطلالة قد تبين الفارق بين الإطلالة الفوضوية وتلك الإطلالة المرتبة الأنيقة.

ولهذا يقدم موقع “برايت سايد ” بعض الأخطاء التي تقع فيها الفتيات والتي تجعل من مظهرها غير مرتب ويفتقر للذوق والأناقة.

نعل الحذاء

تعد الملابس هي عنوان نظافة الفتيات فلابد أن تبدو نظيفة ومرتبة، ومنها نظافة الأحذية ولكن عادة ما تغفل بعض الفتيات بياض النعل، عندما يبدو الحذاء نظيفًا من السطح ولكن النعل ليس نظيفًا عندما تتراكم عليه كل الأوساخ، مما يجعل الحذاء بأكمله يبدو فوضويًا. لهذا من المهم قضاء بضع دقائق في تنظيف نعل الحذاء كلما ارتديتهما.

كريم أساس على منبت الشعر

مع ضيق الوقت المخصص لوضع المكياج قد تقوم بعض الفتيات بوضع كريم الأساس عن طريق الخطأ على منبت الشعر مما يجعل مظهر الفتاة غير مرتب، لهذا خصصي وقت لتفحص مظهرك في المرآة قبل الخروج.

طلاء أظافر غير مرتب

إذا لم يكن لديك الوقت الكافي للذهاب إلى الصالون كثيرًا ، فلابد من التأكد من وضع طلاء الأظافر في المنزل بشكل صحيح وعدم وضعه على الجلد المحيط بالأظافر أو ترك طلاء الأظافر لأيام على أظافرك فيبدو شكلها فوضويًا.

الرموش الصناعية

من المهم مراقبة حالة الرموش الصناعية وملاحظة حالتها وكذلك الاهتمام بلصقها

جيدًا، فعادة ما تغفل الفتيات وضع مادة لاصقة كافية في منتصف العين مما يؤدي لبروز الرموش بعد فترة قصيرة من ارتداءها لتترك مظهر سيء وفوضوي لإطلالتك.

نظافة الإكسسوارات

نادرًا ما تزيل الفتيات الخواتم عند غسيل الأيدي حتى لا يتم نسيانها أو سقوطها سهوًا ولكن هذه الخواتم عادة ما يتراكم الصابون تحتها لتترك مظهر سيء وغير مرتب للأيدي، لهذا يستحسن التأكد من التخلص من بقايا الصابون العالقة بالخواتم أو استخدام الصابون السائل.

حقيبة فوضوية

في بعض الأحيان تصبح الحقيبة فوضوية بسبب بعض الفكة والإيصالات المبعثرة داخلها، لهذا إذا كنتِ تريدين الاحتفاظ بالإيصالات، فمن الممكن وضعها في جيب خاص بها، إذا قمت بذلك، فلن تضطرين إلى قضاء 30 دقيقة في كل مرة تحتاجين فيها إلى العثور على مفاتيحك، مع التأكد من أن لديك فقط الأشياء التي تحتاجينها حقًا في حقيبتك، والتخلص من الأشياء غير المرغوب فيها.

ملابس داخلية غير مناسبة

في بعض الأحيان ، يمكن أن تدمر الملابس الداخلية الخاطئة المظهر بالكامل، لهذا يجب عليك الأخذ في الاعتبار العديد من الأشياء المهمة عند اختيار الملابس الداخلية، مثل اختيار حمالة الصدر المناسبة لتظهرين بمظهر جيد تحت الملابس التي ترتديها.

عدم كي الملابس بشكل غير صحيح

حتى لو كنتِ تقومين بكي الملابس كثيرًا، فهذا لا يعني أنك تفعلين ذلك بشكل صحيح، ويظل مظهر الملابس مكرمشًا وتعطيكي مظهرًا فوضويًا، خاصة مع وجود بعض الخطوط الظاهرة الناجمة عن الكي.

بقايا منتجات تجميل على اليد

تعد اليد اليسرى هي المكان الشائع لاختبار منتجات التجميل، مما يعني أنه غالبًا ما يكون لدينا بقع متسخة على أيدينا ليبدو مظهرها غير أنيق.

لإزالة بقايا المكياج من يدك، ادعكي البقع بقطنة مبللة بماء “ميسيلار ” أو مناديل لإزالة المكياج.

هاتف محمول متسخ

نحن نستخدم هواتفنا المحمولة كل يوم وقد ينتج ذلك شاشة مغطاة ببصمات الأصابع.

لجعل الهاتف يبدو مظهره أفضل اعتادي على مسحه بمنديل عدة مرات في اليوم، كذلك يجب الحرص على تنظيف الغطاء الحافظ للهاتف باستمرار مع استبداله حال تلفه أو تقشره.