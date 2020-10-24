مسنة تحصل على شهادة الثانوية في عيد ميلادها الـ 93

بعد مضي حوالي 75 عامًا على تركها لدراستها رغمًا عنها ، حصلت مسنة أمريكية على شهادة الثانوية العامة في عيد ميلادها الـ93.

ومنحت السيدة “إيلين ديلاني”، شهادة فخرية من مدرسة “بورت ريتشموند” بمدينة “نيويورك” التي كانت تدرس فيها قبل أكثر من سبعين عاما ، في وقت سابق من الشهر الجاري بالتزامن مع الاحتفال بعيد ميلادها.

وكان من المقرر أن تتخرج “إيلين” من المدرسة الثانوية في عام 1945، لكن ظروفًا عائلية حالت دون تمكنها من الحصول على شهادتها آنذاك كما كانت تأمل، حيث أُجبرت على ترك الدراسة في منتصف سنتها الأخيرة، بسبب إصرار زوجة والدها على أن تساعدها في تغطية نفقات المنزل.

وقالت المسنة في تصريح لمحطة إذاعية أمريكية ، إن زوجة والدها أصرت على أن تحصل على وظيفة، وأخبرتها بأنه يتعين عليها دفع إيجار إذا أرادت مواصلة الإقامة بالمنزل، لذا لم يكن أمامها أي خيار آخر سوى التخلي عن دراستها؛ وبالفعل حصلت على وظيفة وهي في الثامنة عشر من عمرها في شركة الهاتف بـ”نيويورك”.

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والتقت “إيلين”، التي تقيم الآن في ولاية “فرجينيا”، بزوجها الحالي “يوجين ديلاني” في وقت لاحق وأنجبا 6 أبناء، كما أصبح لديهما 8 أحفاد و6 من أبناء الأحفاد.

وقال “أندرو جرينفيلد”، المدير الحالي لمدرسة “بورت ريتشموند” الثانوية، إن منح “إيلين” شهادتها كان بمثابة “أسهل وأسعد” قرار اتخذه هذا العام.

وحصلت “إيلين ديلاني” على شهادتها أثناء الاحتفال بعيد ميلادها برفقة أفراد عائلتها، كما انضم عدد من الأقارب للاحتفال معها عبر منصة “Zoom” لاتصالات الفيديو؛ وشاركت ابنتها في أعقاب ذلك لقطات لها هي تحمل شهادتها الثانوية، بالإضافة إلى لقطة أخرى لها من مرحلة شبابها.