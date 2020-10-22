هكذا تطبقين قناع الشعر بطريقة صحيحة… إياك الخطأ!

يعتبر تطبيق القناع على الشعر من أبرز طرق العناية التي يجب اعتمادها بين الحين والآخر، لأنه يعيد إليه صحته وحيويته وجماله. لكن من الضروري في هذه الحالة الحرص على تجنّب ارتكاب بعض الأخطاء الشائعة.

ومن أبرز هذه الأخطاء تطبيق القناع على شعر مبلّل تماماً. فالأفضل أن يكون الشعر في هذه الحالة معصوراً وليس مبللاً بالكامل بالماء. فهذا يسمح لمكونات القناع بالنفاذ إلى داخله.

ومما يجب الانتباه إليه أيضاً، وضع المنشفة على الرأس بعد تطبيق القناع. فهذا يؤدي إلى ارتفاع درجة حرارته، مما يسمح بنفاذ المكونات المفيدة إلى داخل الشعيرات ومعالجة المشاكل من العمق.

ولهذا وبعد تطبيق القناع على كل مساحة الشعر، يجب تبليل المنشفة بالماء الفاتر ثم عصرها ولفّها حول الرأس على شكل توربان. ومن المهم أيضاً الالتزام بمدة تطبيق القناع بحيث تتراوح بين 15 و30 دقيقة، فهذا يساعد في الحصول على أفضل نتيجة. كذلك يُستحسن تكرار الوصفة بحسب حاجة الشعر إليها.