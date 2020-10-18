تفتيح البشرة

كيفية تفتيح البشرة

اللون البرونزي الداكن جميل على بشرة الجسم، لكنه غير مقبول على بشرة الوجه.

فالبشرة الفاتحة موحّدة اللون تدلّ على صّحة البشرة وصغر سنّها. البقع الداكنة والخطوط والتجاعيد تخطف النضارة من الوجه وبالتالي تحاول السيدة دائماً إخفاءها. تفتيح البشرة لا يعني الحصول على بشرة بيضاء اللون إنما بشرة وجه بلونٍ أفتح من الجسم وخالية من أي بقع أو تصبغات. للتخلُّص من هذه البقع يوجد الكثير من الحلول؛ مثل الأدوية من قبل الطبيب، والقشور الكيميائية، والعلاج بالليزر، بينما تلجأ النساء غالباً في الحالات الخفيفة والمتوسطة لاستخدام كريمات ومستحضرات لا تحتاج إلى وصفات طبية، وقد يستخدمنَ الوصفات اللاتي يمكنهنَّ تحضيرها في المنزل بسهولة.

تفتيح البشرة طيباً

تثق معظم النساء بالخيارات الطبية حين يتعلّق الأمر بالتخلّص من البقع. أبرز الطرق التي قد يلجأ إليها طبيب الأمراض الجلدية هنا هي:

تناول فيتامين سي، حيث تتعدد طرق تناول الجرعات، فيمكن تناوله عن طريق الفم أو أخذه موضعياً على البشرة، فهو يعد بديلاً طبيعيّاً لمنتجات تبييض البشرة، بالإضافة إلى أنّه يجعل البشرة أكثر مرونةً، ولديه القدرة على التخلّص من مشاكلها، وجعلها أكثر إشراقاً.

تقشير البشرة الدقيق Microdermabrasion)) بحيث يستخدم قطعةً تشبه الخشب تُقشّر بها البشرة؛ وذلك لإزالة الخلايا الميتة والتالفة والبقع الدّاكنة غير المرغوب بها.

تقشير بشرة الجسم بالكشط Dermabrasion)) بحيث يستخدم أداةً خاصة لتقشير طبقات الجلد العليا، بالإضافة إلى أنه يعمل على التخفيف من ظهور حبّ الشباب والبقع الدّاكنة.

التقشير الكيميائي، وفيه يُستخدم محاليل للتقشير مثل حمض ألفا هيدروكسي، ويعد هذا النوع من التقشير الأكثر تفضيلاً؛ وذلك بسبب فعاليته بتبييض وتفتيح البشرة، بالإضافة إلى قدرته على التخلّص من التصبّغات وعيوب البشرة الأخرى.

كريمات تفتيح البشرة

سيروم التبييض، وهي مادة تحتوي على 70% من المكونات النشطة، وتمتاز أنها يمكن أن تصل إلى أعماق طبقات الجلد، لتساعد البشرة على استعادة رطوبتها ومرونتها، بالإضافة إلى التخفيف من الزيوت الزائدة فيها.

كريمات التبييض، مع ضرورة الابتعاد عن الكريمات التي تحتوي على الهيدروكينون أو الزئبق؛ لأنّها قد تضر بالبشرة وتسبب جفافها، بالإضافة إلى أنها قد تؤدي إلى الشيخوخة المبكّرة وعلاماتها كالتجاعيد.

كريم الأربوتين المستخلص من نبات عنب الدب، ويمتاز أنه يساعد على تفتيح البشرة بفعالية، بالإضافة إلى أنه يساعد على التخلص من البقع الداكنة وحروق الشمس.

الريتينول، وهو الشكل الطبيعي لفيتامين A، ويستخدم لعلاج البشرة التالفة، ويساعد على تحفيز انقسام خلايا الجلد، مما يؤدي إلى تجديد وتقشير الجلد، بالإضافة إلى أنه يشجّع على زيادة إنتاج الكولاجين والنشاط الإنقسامي، ما يجعله قادراً على التخفيف من التجاعيد وتفتيح البشرة.

وصفات منزلية لتفتيح البشرة

ماسك الألوفيرا وماء الورد: يحتوي هلام الألوفيرا على مركب يدعى الألوسين، يعمل على التحكم بإنتاج صبغة الميلانين بالجلد، بالإضافة إلى قدرته على تفتيح البشرة وجعلها أكثر نعومة. تُقطع أطراف ورقة الصبار ثم يُستخرج منها هلام الألوفيرا. يخلط الهلام مع ماء الورد إلى أن يُحصل على عجينة. توضع العجينة على الوجه وتترك لمدة 15-20 دقيقة. يجري عمل مساج خفيف لعدة دقائق، ثم يُغسل الوجه بالماء ويُجفف جيداً بعد انقضاء المدة.

ماسك لبن الزبادي: يحتوي لبن الزبادي على حمض اللاكتيك الذي يمتلك خصائص تفتيح البشرة، بالإضافة إلى الكثير من العناصر الغذائية المُفيدة لها، وتُعد هذه الوصفة ملائمة لجميع أنواع البشرة. افركي لبن الزبادي على البشرة بلطف. تركه عدّة دقائق، ثم اغسليه بالماء الدافئ. تكرار هذه العمليّة مرة يومياً عدّة أسابيع. طريقة أخرى: خلط ملعقة كبيرة من اللبن مع نصف ملعقة طعام من العسل. وضع المزيج على الوجه والعنق. تركه مدة 10-15 دقيقة ثم غسله بالماء.

ماسك قشر البرتقال: يمتاز قشر البرتقال باحتوائه على كمياتٍ كبيرةٍ من فيتامين C، ولديه القدرة على علاج البشرة من آثار حروق الشمس، بالإضافة إلى حمايتها من أضرار الجذور الحرة، وتفتيح البشرة، والتخلص من الرؤوس السوداء المنتشرة عند منطقة الأنف. تُقشّر حبة البرتقال، ويُجفف قشره تحت الشمس إلى أن يصبح هشاً، ثم يُطحن القشر للحصول على بودرة ناعمة. تُخلط البودرة مع بودرة خشب الصندل والماء إلى أن يُحصل على عجينة. تُفرد طبقة سميكة من العجينة على الوجه، وتُترك إلى أن تجف. يغسل الوجه بالماء جيداً ويُجفف بعد انقضاء المدة.

ماسك طحين الأرز والحليب: يمتاز الأرز بفوائده الكثيرة التي تعود على البشرة، فهو يحمي البشرة من الأشعة فوق البنفسجية الضارة، ويساعد على مكافحة الشيخوخة المبكرة وعلامات تقدم السن، كما أنه يجعل البشرة أكثر بياضاً ونعومةً وصحّة. اطحني كوباً من الأرز حتى يُحصل على طحين أو بودرة الأرز. اخلطي الطحين مع 4 ملاعق من الحليب السائل للحصول على عجينة. توضع العجينة على الوجه وتُترك لمدة 20-30 دقيقة. يُغسل الوجه بالماء الدافئ ويُجفف جيداً بعد انقضاء المدة. يكرر ذلك مرتين إلى ثلاث مرات بالأسبوع للحصول على أفضل النتائج.

ماسك دقيق الحمص: يُعد دقيق الحمص من أفضل الطرق في تفتيح لون البشرة، حيث يحتوي على العديد من العناصر الغذائية التي تُسهم في المحافظة على صحتها، كما يُساعد على إزالة الدهون الزائدة منها، وحمايتها من فقدان رطوبتها الطبيعية. امزجي كمية من الدقيق مع نسبة قليلة من الماء أو مع ماء الورد. ضعي المزيج على البشرة، أو على اليدين والساقين. اتركيه حتى يجف، ثم اغسليه.

ماسك أوراق النعناع: تُعد أوراق النعناع مفيدة للبشرة لاحتوائها على خصائص تفتيح البشرة. اطحني أوراق النعناع في الخلاط، واخلطيها حتى تصبح عجينة متماسكة. ضعي العجينة على البشرة واتركيها مدة 20 دقيقة، ثم اغسلي البشرة بالماء البارد. تكرار هذه العملية مدة 15 يوماً.

ماسك زيت اللوز: يمتاز زيت اللوز باحتوائه على الكثير من الفيتامينات الضرورية؛ مثل فيتامينات مجموعة B المعقدة، وفيتامين E، بالإضافة إلى المعادن والأحماض الدهنية، ويُعد زيت اللوز فعّالاً لإزالة التجاعيد والبقع وتبييض البشرة. تُخفق البيضة جيداً ثم يُضاف إليها قطرات زيت اللوز. تُخلط المكونات معاً جيداً حتى يُحصل على قوامٍ ناعمٍ. يوضع الخليط على الوجه، ويُترك لمدة 12-15 دقيقة. يُغسل الوجه بالماء الدافئ ثم البارد ويجفف جيداً بعد انقضاء المدة.

نصائح لتفتيح البشرة

بعض الأمور عليكِ أخذها في عين الاعتبار حين تفتحين البشرة:

لا تنسي تطبيق الواقي الشمسي يومياً في جميع الفصول. فإنّ كثرة التعرّض لأشعة الشمس تحفّز الجسم على إنتاج صبغة الميلانين المسؤولة عن جعل لون البشرة داكناً، بالإضافة إلى تسببه ببعض اضرابات البشرة كالبقع الدّاكنة والنّمش والحروق الخطيرة، وأحياناً سرطان الجلد، وينصح باستخدام واقي شمسي بدرجة عامل حماية مرتفعة.

الاهتمام بالبشرة من خلال تنظيفها وتقشيرها باستمرار، بحيث يُنصح بتنظيف البشرة مرتين يومياً مرة في فترة الصباح، ومرّة أخرى في فترة المساء وذلك من أجل التخلص من الزيوت والأوساخ المتراكمة.

لا غنى لكِ عن ترطيب البشرة الدائم، أمّا بخصوص التقشير فيُنصح بالقيام به أكثر من مرّة بالأسبوع للتخلص من خلايا الجلد الميتة لتفتيح البشرة بنحوٍ سريع.

الحرص على اتّباع نظامٍ غذائيٍّ صحي غنيٍّ بالعناصر الغذائيّة الضروريّة للبشرة، مثل الفيتامينات التي تكون موجودة في الفواكه والخضروات الطازجة؛ وخصوصاً تلك التي تحتوي على فيتامينات E، A، وC.