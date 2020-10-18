لم يكن سوى لصاً.. سرقت مصوغات والدتها للزواج من حبيبها.. فاستولى عليها وطردها

أقدمت فتاة مصرية، على سرقة مصوغات والدتها، لتسلمها لشاب كانت ترتط معه في علاقة عاطفية، بعد أن أقنعها الأخير بجلب المصوغات بغية توفير نفقات زواجه بها، ليتنصل بدوره من وعد الزواج ويتضح أخيرا أنه ليس سوى لص.

وتلقى قسم شرطة النزهة بمديرية أمن القاهرة بلاغاً من (ربة منزل، مقيمة بدائرة القسم) بإكتشافها سرقة مشغولات ذهبية عبارة عن (6 أساور عريضة – 2 سلسلة – إسورة – 2 حلق – خاتم – 8 ربع جنيهات ذهببية – 17 ألف دولار – 14 ألف جنيه مصرى) من داخل الشقة سكنها.

من خلال التحريات أمكن التوصل إلى أن وراء إرتكاب الواقعة (نجلة المبلغة) وأمكن ضبطها، وبمواجهتها اعترفت بإرتكابها الواقعة بتحريض من (صاحب محل ألعاب إلكترونية كائن بالجيزة) وأقرت برغبتهما فى الزواج، وقد إختمرت فى ذهنهما فكرة سرقة والدتها لتدبير نفقات الزواج، حيث قامت بالإستيلاء على المسروقات بأسلوب “المغافلة”على فترات، وذهبت بالمسروقات لحبيبها الذى استولى عليها وطردها لتكتشف أنه لم يكن سوى لص.

وتمكنت الشرطة، من ضبط الشاب، الذي أقر بقيامه بالتصرف بالبيع فى المشغولات الذهبية المستولى عليها لأحد الأشخاص، وتم بإرشاده بمسكنه ضبط مبلغ مالى (33 ألف جنيه) من متحصلات الواقعة.

كما تم ضبط المشغولات الذهبية، وكذا ضبط 4 هواتف محمول بقيمة مبلغ 36 ألف جنيه أقر بشرائهم من متحصلات الواقعة، كما تم بإرشاده ضبط (عدد 5 شاشات LCD – 3 جهاز ألعاب إلكترونية) داخل محل الألعاب الإلكترونية ملكه، وأقر بشرائهم من متحصلات بيع المشغولات الذهبية المستولى عليها.