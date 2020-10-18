بسبب صور لها.. ترحيل مذيعة لبنانية من الكويت

قررت السلطات الكويتية، طرد الصحافية اللبنانية سازديل القاق من أراضيها بحجة «نشر صور وفيديوهات مخلة للآداب ومنافية لعادات وتقاليد الشعب الكويتي».

في هذا السياق، أوردت صحيفة «القبس» نقلاً عن وزارة الداخلية الكويتية، إن الوزارة قررت إبعاد المذيعة اللبنانية لـ «المصلحة العامة، بعدما دأبت خلال الفترة الأخيرة على نشر صور لها بشكل مبتذل ومسيء للآداب العامة من خلال حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي».

وأوضحت الصحيفة أن الإدارة العامة للمباحث الجنائية (مباحث الآداب) أحالت المذيعة إلى إدارة الإبعاد، وجرى حجز تذكرة لها على رحلة الخطوط الجوية الكويتية إلى بيروت مساء أمس.

على الضفة نفسها، أكّدت المذيعة على صفحاتها على السوشال ميديا، بأنها تركت الكويت ولن تعود أبداً.

ولفتت إلى أنها متزوجة من كويتي، مشيرة إلى تعرضها للإهانة خلال الاستجواب معها.

يذكر أن سازديل تعرّف عن نفسها على صفحاتها الافتراضية بأنها مذيعة وتعيش في الكويت منذ 10 سنوات، وأسست مجلة نسائية باللغة الإنكليزية.