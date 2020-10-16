في غياب المكواة.. 10 أساليب فعالة لتمليس الثياب

المكواة الكهربائية ليست الوسيلة الوحيدة الفعالة في إزالة تجعيدات الثياب، ففي غيابها يمكن الاستعانة بوسائل أخرى تؤمن المفعول نفسه.

1- آلة تجفيف الغسيل: يمكن الاستعانة بآلة تجفيف الغسيل لإزالة التجعيدات عن الثياب حتى لو كانت جافة. يكفي وضع قطعة الثياب المجعدة في آلة التجفيف ومعها منشفة صغيرة رطبة، على أن يتم تشغيل الآلة على حرارة متوسطة لمدة 15 دقيقة، وسوف تكتشفون عند إخراج قطعة الثياب منها أنها أصبحت خالية من أي تجعيدات.

2- بخار الدش: يساهم تعليق الثياب في زاوية من الحمام أثناء الاستحمام في إزالة تجعيداتها. وبعد الانتهاء من الحمام ضعوا تعليقة الثياب فوق المغطس حيث تكون الأجواء ما زالت دافئة ورطبة، على أن يتم تركها لمدة 10 دقائق. فمن شأن ذلك أن يساهم في تمليس جميع التجعيدات الموجودة على الثياب.

3- مجفف الشعر الكهربائي: يمكن لمجفف الشعر الكهربائي أن يحل مكان المكواة. يكفي وضع قطعة الثياب على شماعة ثم تعريضها لحرارة مجفف الشعر على بعد 3 أو 4 سنتيمترات. تعتبر هذه الحيلة مثالية بالنسبة للملبوسات القطنية وتكون فعالة بشكل أكبر عندما يكون مجفف الشعر مزودا بموزع للهواء.

4- أداة تمليس الشعر: تساعد هذه الحيلة في تمليس ياقات القمصان بسهولة. يكفي الاستعانة بأداة تمليس الشعر المصنوعة من السيراميك لوضع الياقة بين فكيها والضغط عليها مما يساهم في إزالة تجعيداتها.

5- منشفة رطبة: يساعد وضع منشفة رطبة على قطعة الثياب التي تظهر عليها التجعيدات ثم تمليس المنشفة بواسطة اليدين في إزالة التجعيدات الموجودة على قطعة الثياب.

6- خلطة مزيلة للتجاعيد: تتألف هذه الخلطة من كميات مماثلة من الماء، الخل الأبيض، ومستحضر تليين الغسيل. وتوضع في عبوة بخاحة لرشها على الثياب المجعدة بعد تعليقها ثم تركها لتجف مما يساعد على تمليس جميع تجعيداتها.

7- وعاء من الماء الغالي: يساهم تعليق قطعة الثياب التي تحتاج إلى كي فوق وعاء يحتوي على ماء يغلي في إزالة جميع تجعيداتها بعد وقت قصير.

8- الثلاجة: ينصح بوضع قطعة الثياب التي تغزوها التجعيدات في كيس بلاستيكي يوضع بدوره في الثلاجة لمدة ساعة. وعند إخراجه سوف تلاحظون أن جميع التجعيدات التي كانت على قطعة الثياب قد زالت.

9- اللف بمنشفة: يساهم وضع قطعة الثياب بمنشفة ولفها ثم وضعها تحت الفراش لمدة ساعة في إزالة كل التجعيدات الموجودة على الثياب.

10- وعاء ساخن: يمكن لقعر وعاء معدني ساخن أن يلعب دوراً مملساً شبيها بدور المكواة الكهربائية. يكفي تسخين القليل من الماء في طنجرة واستعمال جزئها السفلي لتمليس تجعيدات الثياب، لكن يجب الانتباه إلى ضرورة ألا تكون حرارة القعر مرتفعة جداً حتى لا تتسبب بحرق قطعة الثياب.