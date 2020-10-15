بالمكياج… حيلة لتبدو أسنانك أكثر بياضاً

قد يبدو لون الأسنان باهتاً بشكل طبيعي، وهو ما لا يمكن أن تغيره عمليات التبييض المعتمدة. لكن من الممكن اللجوء إلى بعض الحيل التي قد تجعلها تبدو أكثر بياضاً مما هي عليه في الحقيقة.

ومن هذه الحيل، تلك التي تعتمد على المكياج. فمن أجل الحصول على أسنان بيضاء، يُنصح مثلاً برسم حدود الشفتين بقلم بلون نيود، فتبدوان ممتلئتين كما تصبح الأسنان أكثر لمعاناً.

ومن أجل تطبيق هذه الحيلة بطريقة صحيحة، يجب التركيز بالرسم أعلى وسط الشفة العليا، أو ما يُسمى قوس كوبيدون. كما من المهم تحديد زاويتَي الشفتين جيداً.

أما على الشفة السفلى فيجب في هذه الحالة تركيز الرسم على منتصفها قبل تغطية الأطراف. وأخيراً يمكن تطبيق أحمر شفاه بلون القلم أو بلون أغمق قليلاً، مما يجعل الأسنان تبدو بيضاء أكثر مما هي عليه في الحقيقة.

ويجب دائماً التذكير بأهمية العناية بصحة الفم والأسنان من طريق التنظيف اليومي وعدم تعريضها للعوامل الضارّة مثل بعض أنواع الطعام والشراب.