أم روسية تحاول بيع طفلها لشراء حذاء فتن عقلها

حاولت أم روسية بيع طفلها الرضيع بغية شراء بعض الاحتياجات البسيطة، من ضمنها حذاء جديد فتن عقلها، في حادثة أثارت استياء منظمات ونشطاء حقوقيين.

ووفقا لموقع “يورويكلي نيوز” فقد أرادت الشابة لويزا لويزا جادجييفا، البالغة من العمر 25 عامًا، اقتناء زوج جديد من الأحذية، بيد أنها لم تكن تملك المال الكافي لذلك، فقررت أن تبيع طفلها الذي لم يتم أسبوعه الثاني.

وقالت الأم التي لديها ثلاثة أطفال إنها كانت تبحث عن أبوين لتبني الطفل، ولكن عندما التقت أحد عناصر الشرطة في موسكو والتي تظاهرت بأنها تبحث عن طفل التبني، عندها طلبت لويزا نحو 5 آلاف دولار نظير التخلي عن فلذة كبدها.

وخلال التحقيقات أقرت لويزا بذنبها، مشيرة إلى أنها كانت قد أخبرت شقيقتها برغبتها في بيع طفلها للحصول على المال اللازم لشراء الحذاء الذي أعجبها.

وكانت منظمة Alternativa (مجموعة مناهضة للعبودية) قد تواصلت مع الأم في محاولة لإقناعها بعدم بيع طفله، لأن المشترين المحتملين قد يكونون في غاية الخطورة، لكنها ضربت بكلامهم عرض الحائط إلى أن تدخلت الشرطة وتم القبض عليها.

وأشارت وسائل إعلام محلية إلى أن الطفل الرضيع يتواجد الآن في مكان آمن، وأن التحقيق في القضية لايزال مستمرا.