أكتوبر 13, 2020

  • search
Lalish Media Network

صحيفة إلكترونية يومية تصدر باشراف الهيئة العليا لمركز لالش الثقافي والاجتماعي في دهوك - كوردستان العراق

الرئيسيه
شؤون المرأة

كارداشيان تتبرع بمليون دولار لضحايا قره باغ

التاريخ:
فى :شؤون المرأة
اترك تعليق
100 مشاهدة

كارداشيان تتبرع بمليون دولار لضحايا قره باغ

 أعلنت عارضة الأزياء الأمريكية، كيم كارداشيان، إنها ستتبرع بمبلغ مليون دولار لضحايا الحرب في قره باغ.

ودعت كارداشيان المنحدرة من اصول ارمنية متابعيها والمعجبين بها، الى أن يحذوا حذوها بالمساعدة والتوعية.

وأوضحت أن المساعدة بجمع الأموال حسب المقدرة لـ “صندوق أرمينيا”، الذي تشارك هي ذاتها في الإشراف عليه، بهدف ضمان الغذاء والدواء والمأوى للضحايا في هذا الإقليم المتوتر.

واضافت ان المساعدة قد تكون أيضا بنشر الوعي، بما في ذلك على مواقع التواصل الاجتماعي.

واندلع نزاع مسلح في اقليم قرباغ في 27 سبتمبر الماضي بين أذربيجان وقوات الإقليم المدعومة من أرمينيا، مما تسبب في توتر إقليمي خطير بتداعيات دولية شديدة الحساسية.

مقالات ذات صله

الرد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

Copyright © 2018 by Lalish Media Network .   Developed by Ayman Qaidi.