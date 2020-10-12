كارداشيان تتبرع بمليون دولار لضحايا قره باغ

أعلنت عارضة الأزياء الأمريكية، كيم كارداشيان، إنها ستتبرع بمبلغ مليون دولار لضحايا الحرب في قره باغ.

ودعت كارداشيان المنحدرة من اصول ارمنية متابعيها والمعجبين بها، الى أن يحذوا حذوها بالمساعدة والتوعية.

وأوضحت أن المساعدة بجمع الأموال حسب المقدرة لـ “صندوق أرمينيا”، الذي تشارك هي ذاتها في الإشراف عليه، بهدف ضمان الغذاء والدواء والمأوى للضحايا في هذا الإقليم المتوتر.

واضافت ان المساعدة قد تكون أيضا بنشر الوعي، بما في ذلك على مواقع التواصل الاجتماعي.

واندلع نزاع مسلح في اقليم قرباغ في 27 سبتمبر الماضي بين أذربيجان وقوات الإقليم المدعومة من أرمينيا، مما تسبب في توتر إقليمي خطير بتداعيات دولية شديدة الحساسية.