زيت فعّال لحرق الدهون… جرّبيه!

يعاني ملايين الأشخاص حول العالم من مشكلة السُّمنة ومن تراكم الدهون في مناطق مختلفة من أجسامهم، ويسعون إلى التخلص منها باتباع نظام غذائي صحي وممارسة الرياضة أو من طريق تطبيق حميات قاسية.

فإن كنت من هؤلاء، اعلمي أنه يمكنك أيضاً، لخسارة الوزن ونسف الدهون، الاعتماد على بعض المكونات التي تساعد على ذلك، ومنها زيت جوز الهند الذي يحتوي على نسبة مرتفعة من الأحماض الدهنية. فعند تناوله، لا تتراكم هذه الأحماض في الجسم على شكل دهون، كما أنها تساهم في تحفيز عملية الأيض وتسريعها. وهذا يعني زيادة حرق الدهون الضارّة وتعزيز إمكانية خسارة الوزن الزائد.

ولهذا من المفيد استبدال الزيوت التي يتم استخدامها بهذا الزيت بين الحين والآخر. ويمكن إضافته مثلاً إلى بذور الشوفان أو إلى أحد المشروبات الصحية أو استخدامه كبديل لكريما القهوة المبيّضة.

لكن وقبل تطبيق هذه الوصفة أو أي وصفة أخرى، من المهم الحرص على الامتناع عن تناول الدهون الضارّة والكثير من السكّريات واستشارة الاختصاصيين.