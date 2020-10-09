صور: صاحبة أطول ساقين في العالم تدخل موسوعة غينيس

صاحبة أطول ساقين في العالم تدخل موسوعة غينيس… شاهدوا الصور

تملك المراهقة الأميركية ماسي كورين، البالغة من العمر 17 عاماً، أطول ساقين في العالم، إذ يبلغ طولهما نحو 134 سنتيمتراً وهي تسعى لتصبح عارضة أزياء.

وقد أدركت كورين أنه بإمكانها دخول موسوعة غينيس للأرقام القياسية بعدما عُرض عليها زوج من السراويل الضيّقة، وحطمت بذلك الرقم القياسي السابق الذي حققته الروسية إيكاترينا ليسينا التي بلغ طول ساقيها 132.5 سنتيمتراً.

وفي حين عرضت كورين سلبيّات أن يملك الإنسان مثل ساقيها، حثّت الآخرين على تقبّل أنفسهم، فقالت: “بالرغم من سلبيات هاتين الساقين الطويلتين، كإصابة الرأس بالأبواب أو أثناء ركوب السيارة وصعوبة العثور على الملابس المناسبة، لكن لا تخافوا من صفاتكم الجسدية الفريدة بل احتضنوها وتقبّلوها”.

وتحب كورين التباهي بساقيها من خلال ارتداء سراويل قصيرة وأحذية الكعب العالي بالرغم من طولها الإجمالي الذي يبلغ مترين و10 سنتيمترات.