لتفتيح لون الشعر استخدمي هذه الوصفة المنزلية

لا شك في أنك مثل الكثيرات ترغبين في تفتيح لون شعرك بين الحين والآخر. فهذا يضفي الإشراق على ملامحك. إلا أنك تفضّلين عدم اللجوء إلى الصبغات الكيميائية لأنها قد تُلحق الضرر بخصلاتك. ولهذا ننصحك بالاعتماد على وصفة بيكربونات الصودا المنزلية.

وفي هذه الحالة تحتاجين إلى ملعقة طعام من بيكربونات الصودا وثلث كوب من الماء الفاتر. امزجي المكوّنين جيداً حتى تذوب البيكربونات تماماً.

قسّمي شعرك إلى خصلات وطبّقي المزيج على كل منها بواسطة فرشاة الصبغة. ومن المهم أن يصل المزيج إلى الأطراف. اتركيه على شعرك إلى أن يجف ثم اغسليه بالشامبو المناسب والماء. ومن المفيد أن تكرّري الوصفة حتى الحصول على النتيجة التي تريدين. لكن انتبهي، فقبل هذا جرّبيها على خصلة داخلية لتتحققي من عدم إمكانية معاناتك من تهيّج فروة الرأس.

واحرصي دائماً وقبل أن تطبّقي أي وصفة طبيعية، على استشارة الاختصاصيات منعاً لمواجهة اي أعراض جانبية مزعجة.