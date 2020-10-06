ماسكات لتنظيف فروة الرأس واستعادة لمعانه

يُعتبر تنظيف فروة الرأس خطوة ضرورية وهامة للمحافظة على صحة الشعر وتعزيز نموّه. وغسل الشعر ليس الطريقة الفعَّالة لتنظيف فروة الرأس، خاصًة أنَّ الترسبات التي يتركها الشامبو والبلسم والزيوت ومستحضرات تصفيف الشعر، تُعدّ عائقًا لتنفس فروة الرأس بطريقة صحية، مما يُؤدي إلى الكثير من المشكلات ومنها؛ ضعف بصيلات الشعر وتعرضها للتقصف والتكسُّر بل والتساقط، أو إنتشار الطفح الجلدي وقشرة الرأس، وظهور خلايا الجلد الميتة التي تتراكم على سطح فروة الرأس مما يُساهم في تأخير نمو الشعر.



لذلك، من المهم تنظيف فروة الرأس من وقتٍ لآخر بطريقة صحيحة للتخلّص من الأوساخ والترسبات التي قد تسُدّ المسام، وفيما يأتي، يقدم لك “سيدتي.نت” على ماسكات ومُكوِّنات طبيعية آمنة لتنظيف فروة الرأس لاستعادة مظهر الشعر الصحي ولمعانه، في الآتي:

ماسكات لتنظيف فروة الرأس واستعادة لمعانه

إليك، أقوى الماسكات الطبيعية لتنظيف فروة الرأس وعلاج مشكلة القشرة:

ماسك زيت الزيتون والقرفة وبيكربونات الصودا

يُكافح زيت الزيتون التقشّر وفروة الرّأس الجافة، ويُقوّي ويُعزز نمو الشّعر، ويُحافظ على صحّة الشّعر، وتعمل القرفة على تنشيط الدورة الدموية في الرأس، مما يساعد في تعزيز نمو الشعر، والتخلص من مشكلاته المختلفة، كما يُعتبر بيكربونات الصودا منظّف طبيعيّ للكيماويّات العالقة بالشّعر الناتجة عن إستخدام الشامبو، ومثبّتات الشعر.

المُكوِّنات

ملعقة صغيرة من بيكربونات الصودا.

ملعقتان كبيرتان من زيت الزيتون.

نصف ملعقة صغيرة من مسحوق القرفة.

طريقة الإستخدام:

إمزجي المُكوِّنات في وعاء صغير، قسِّمي شعرك إلى أجزاء صغيرة، وطبقي الخليط على فروة الرأس في كل جزء من الأجزاء، دلّكي فروة رأسك بلطف بحركات دائرية وغطي رأسك بغطاء بلاستيكي لمدة 10 إلى 15 دقيقة، ثم إغسلي شعرك بالماء والشامبو كالمعتاد.

ماسك السكر وزيت اللوز

يُعطي زيت اللوز الشعر مظهرًا متألقًا وذلك لإحتوائه على تراكيزٍ عالية من البروتينات وفيتامين A، وفيتامين B، وفيتامين E، والتي بدورها تضفي التألق على الشعر، ويعمل السكر على إزالة خلايا الجلد الميت، ويُساعد في تنظيف فروة الرأس والتخلص من حكّة الرأس ومنع تساقط الشعر المبكر بتنشيط الدورة الدموية داخل فروة الرأس، ما يعزز نمو الشعر.

المُكوِّنات

ملعقة كبيرة من السكر الأبيض أو الأسمر.

أربع ملاعق كبيرة زيت اللوز الحلو.

طريقة الإستخدام:

طبقي المقشر على فروة رأسك المبلّلة ودلكيها إلى أن يذوب السكر، وإغسلي شعرك كالمعتاد.

ماسك السكر والشوفان

يُهدئ الشوفان من الحكة والجفاف في فروة الرأس، بسبب إحتوائه على فيتامين ب، وعند الإستخدام المنتظم له يخفف من الحكة في فروة الرأس.

المُكوّنات:

ملعقتان كبيرتان الشوفان المطحون.

ملعقتان كبيرتان من السكر.

ملعقتان كبيرتان بلسم.

طريقة الإستخدام:

إخلطي جميع المُكوِّنات في وعاء، واغسلي شعرك بالشامبو، للتخلص من بقايا الزيوت، ضعي كمية من الخليط على فروة الرأس، وإبدئي في التدليك بأطراف أصابعك في حركات دائرية لمدة ثلاث دقائق، ثم اشطفي الشعر بالماء الفاتر.

ماسك القهوة والعسل والقرفة

تُساعد القهوة على تقشير فروة الرأس، والتخلص من الجلد الميت، ويعمل الكافيين على وقف تساقط الشعر، وتعزيز نموه الصحي، أما القرفة فتساعد على تنشيط الدورة الدموية، ويُساعد العسل على ترطيب الشعر، والتخلص من البكتيريا والفطريات المسببة لقشرة الشعر.

المُكوّنات:

ملعقتان كبيرتان من القهوة.

ملعقتان كبيرتان من القرفة.

ملعقة كبيرة من العسل.

طريقة الإستخدام:

إخلطي المُكوِّنات، حتى تتجانس جيدًا، ضعي المُكوِّنات على فروة رأسكِ بعد غسل شعركِ، ثم افركيه برفق لعدة دقائق، وإشطفيه بالماء، وكرري الطريقة مرة أسبوعيًّا.

ماسك الشاي الأخضر والخل وزيت النعناع

ماسكات لتنظيف فروة الرأس

للشاي الأخضر فوائد جمة في علاج مشكلات الشعر وخصوصًا تنظيف فروة الرأس

يُساعد الشاي الأخضر على التخلص من القشور الجافة الموجودة في الشعر، وعلى حماية خلايا فروة الرأس من الأضرار الناتجة عن الجذور الحرة، ويُعرف زيت النعناع والخل بخواصهما المضادة للميكروبات، ما يساعد في القضاء على البكتيريا وعلى تقليل إلتهابات الجلد والحكة.

المُكوّنات:

نصف كوب شاي أخضر مغلي.

ملعقة كبيرة خل.

خمس قطرات زيت نعناع.

طريقة الإستخدام:

إخلطي المُكوِّنات واستخدمي الخليط في تدليك فروة رأسكِ لمدة خمس دقائق، ثم اشطفيها بالماء وشامبو لطيف مضاد للقشرة.