إعلامية مصرية شهيرة تتعرض لعملية نصب (صورة)

هذه الشركه كاذبه لم يتم التعاقد معهم علي اي شيء . هذا التدريب الذي اقوم به تابع لمؤسسه شاهد و لقد تم تاجير الاستوديو من هولاء لتدريب الطلبه . طلبوا التصوير معي كمعجبين و للاسف كانت مكيده لاستغلال اسمي و صوري للترويج لشركتهم و جذب الطلبه .