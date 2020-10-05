بعد ضجة صورتها “المخلة” مع حبيبها.. فيديو جديد لنجمة سعودية يثير جدلا!

نشرت عارضة الأزياء السعودية ريم الصانع، مقطع فيديو وهي تبكي بسبب التعليقات السيئة التي طالتها بعد نشر صورة لها بروب الحمام مع حبيبها قبل شهور، الأمر الذي اعتبره العديد غير أخلاقي.

وقالت ريم خلال فيديو نشرته عبر “سناب شات”: “في الدنيا نمر بأشياء، يعني أنا هالسنة، في بدايتها صار شيء مابتكلم عن الموضوع، بس كنت تريند على تويتر، وفي ناس قالوا عني أِشياء من جد لما قريتها قلبي قعد يعورني، أنا مو شخص سيء”.

وأضافت: “أول شيء جاء في بالي أنه أكرهكم كلكم، بدأت أكره الناس، بس مع الوقت استوعبت إنه لو أشيل هالزعل في قلبي وفي خاطري”.

فيديو متداول ل #ريم_الصانع وهي تتحدث وتبكي بسبب صورة لها انتشرت سابقاً pic.twitter.com/gRzgW8esmx — مشاهير`و`خرابيط! (@_jiif) October 4, 2020

وتابعت: “أعرف ألحين أصدقائي بيدقون عليا يسألوني إذا كنت بخير، أنا بخير، بس الفكرة إني بدأت أشيل زعل في قلبي، وألحين بدل ما أشيل زعل، حتى الناس اللي يكرهوني أنا أحبكم، الله يوفقكم والله يسعدكم، ويمكن هذا الشيء أصعب من الكره، بس في نهاية اليوم أحس إني أخف”.

وخمن المغردون أن ريم الصانع تقصد صورتها التي أثارت الجدل في وقت سابق مع حبيبها، ووصفها البعض آنذاك بأنها غير لائقة ومخلة بآداب وعادات المجتمع السعودي المحافظ.

وظهرت الصانع في الصورة وهي ترتدي روب الاستحمام مع صديقها الذي ارتدى نفس الثوب.

https://twitter.com/ahmad_alomanni/status/1230488300189822982?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1230488300189822982%7Ctwgr%5Eshare_3&ref_url=https%3A%2F%2Farabic.rt.com%2Ffunny%2F1160493-D8A8D8B9D8AF-D8B6D8ACD8A9-D8B5D988D8B1D8AAD987D8A7-D8A7D984D985D8AED984D8A9-D985D8B9-D8ADD8A8D98AD8A8D987D8A7-D981D98AD8AFD98AD988-D8ACD8AFD98AD8AF-D984D986D8ACD985D8A9-D8B3D8B9D988D8AFD98AD8A9-D98AD8ABD98AD8B1-D8ACD8AFD984D8A7%2F

وعبر ناشطون عن غضبهم مشيرين إلى أنه لا يفترض أن تظهر صحبة رجل بهذا الشكل، لأن ذلك المظهر خاص بالمتزوجين، على حد تعبيرهم.

وريم الصانع عارضة أزياء سعودية مشهورة على مواقع التواصل الاجتماعي، تقضي أغلب أوقاتها في الولايات المتحدة الأمريكية، وتشارك حياتها الشخصية بشكل كبير مع جمهورها.

المصدر: وكالات