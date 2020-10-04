طلاق حلا شيحة رسميا بعد التنازل عن كل حقوقها الشرعية

أجريت اليوم رسميا إجراءات طلاق النجمة المصرية حلا شيحة من زوجها الكندي ستيف مارك، في قسم زيجات الأجانب بالشهر العقاري لحي المنشية في مدينة الإسكندرية، بحضور المحامي طارق فودة وكيلا عن الزوج، بعد فترة انفصال طويلة عقب إصرارها على خلع الحجاب والعودة إلى التمثيل.



وأوضح طارق فودة، محامي الزوج، أنه تم طلاق موكله ستيف مارك بتوكيل رسمى منه بإتمام الطلاق رسميا وبحضور محامى وكيل الزوجة حلا شيحة، طلاقا رسميا وبرغبه الطرفين، بعد أن تنازلت حلا عن كل حقوقها الشرعية.

أشار إلى أن الطلاق حدث في مدينة الإسكندرية، نظرا لأن الزواج تم في قسم زواج الأجانب بحي المنشية، ووفقا للإجراءات القانونية يجب توثيق الطلاق رسميا بنفس المكان.

حلا انفصلت عن زوجها منذ عام 2018

يذكر أن حلا أكدت انفصالها عن زوجها الكندي، يوسف هاريسون “شفهيا”، أثناء زيارتها إلى كندا نهاية العام 2018، وقالت شيحة أن قرارها بالابتعاد عن طفلتيها من أجل تحقيق حلمها في العودة إلي عالم الفن، يعكس مدى صلابة شخصيتها، مشيرة إلي أن قلبها “اتقطع” أثناء وداع الابنتين في المطار، ولكنها كانت مصممة على تحقيق حلمها، لافتة إلي أنها لم تشعر بأن حياتها السابقة “صادقة” وتعبر عن جوهرها.

وأضافت في أول تعليق على أنباء انفصالها عن زوجها الكندي أنه بعد الانفصال عن زوجها أصبح هناك اثنان من أبنائها يعيشان بعيدا عنها مع والدهما في كندا، لأسباب تتعلق بالدراسة، ولأن تواجدهما الآن بعيدا عنها في صالحهما.

وقالت أنه من أصعب المواقف التي تعرضت لها هو وداعها لطفليها في المطار، واضافت: قلبي كان بيتقطع ومبطلتش عياط، مشيرة إلى أن هذه هي المرة الأولى التي تبعد فيها عنهما منذ 11 عاما.

وعن أسباب عودتها إلى مصر، قالت: شعرت أني محتاجة أغير لأسباب جيدة بالنسبة لي ممكن الناس كلها متبقاش فاهمة ليه.. فأخذت القرار بقوة إني أرجع لبلدي وهقف على رجلي ومش هحتاج لحد في أي حاجة وفي نفس الوقت هسيب أولادي وبجد كان قلبي بيتقطع وأنا بودعهم في المطار ومبطلتش عياط.

حلا شيحة على علاقة جيدة بوالد أطفالها

وأشارت إلى أنها تحرص دائمًا على أن تكون علاقتها جيدة بطليقها من أجل مصلحة الأبناء، مضيفة أن مثل هذه المواقف الصعبة تجعلها أكثر إصرارا على تحقيق النجاح في عملها وإثبات نفسها أكثر.

وأكدت إنها لا تهتم بأي انتقادات تتعرض لها أو آراء من حولها، موضحة أنها عندما تقتنع بشيء لا تتراجع عنه مهما كانت النتائج، وهو ما حدث معها عند اتخاذها قرار ارتدائها الحجاب وعند خلعه أيضا، وتوقعت أن يتفهم الناس دوافعها لاحقا.