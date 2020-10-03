رسالة من إليسا الى العراقيين… ماذا جاء فيها؟

بمناسبة اليوم الوطني للعراق، غردت الفنانة اللبنانية اليسا، على حسابها الرسمي في موقع تويتر، موجهة رسالة تهنئة الى العراقيين وأرفقتها بالأمنيات السعيدة. فماذا كتبت؟

غردت اليسا على تويتر بالقول: “معايدة من القلب للشعب العراقي باليوم الوطني اللي بتمنى يحمل كل الأمان والسلام لهالشعب الحبيب.” وأضافت: “عاش العراق كتير من الأزمات والخوف، وأمنيتي الأهم هيي راحة البال والاستقرار لهالبلد اللي بيستحق شعبو كل خير.”

معايدة من القلب للشعب العراقي باليوم الوطني اللي بتمنى يحمل كل الأمان والسلام لهالشعب الحبيب. عاش العراق كتير من الأزمات والخوف، وأمنيتي الأهم هيي راحة البال والاستقرار لهالبلد اللي بيستحق شعبو كل خير — Elissa (@elissakh) October 3, 2020

ويصادف يوم 3 أوكتوبر/ تشرين الثاني من كل عام، اليوم الوطني للعراق، بعد استقلاله من الانتداب البريطاني.