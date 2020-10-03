أكتوبر 04, 2020

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Lalish Media Network

صحيفة إلكترونية يومية تصدر باشراف الهيئة العليا لمركز لالش الثقافي والاجتماعي في دهوك - كوردستان العراق

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شؤون المرأة

رسالة من إليسا الى العراقيين… ماذا جاء فيها؟

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فى :شؤون المرأة
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رسالة من إليسا الى العراقيين… ماذا جاء فيها؟

بمناسبة اليوم الوطني للعراق، غردت الفنانة اللبنانية اليسا، على حسابها الرسمي في موقع تويتر، موجهة رسالة تهنئة الى العراقيين وأرفقتها بالأمنيات السعيدة. فماذا كتبت؟
غردت اليسا على تويتر بالقول: “معايدة من القلب للشعب العراقي باليوم الوطني اللي بتمنى يحمل كل الأمان والسلام لهالشعب الحبيب.” وأضافت: “عاش العراق كتير من الأزمات والخوف، وأمنيتي الأهم هيي راحة البال والاستقرار لهالبلد اللي بيستحق شعبو كل خير.”

ويصادف يوم 3 أوكتوبر/ تشرين الثاني من كل عام، اليوم الوطني للعراق، بعد استقلاله من الانتداب البريطاني.

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