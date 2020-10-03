هذه المكونات المنزلية تخلّصك من الشعر الزائد في الوجه!

يعتبر نمو الوبر على بشرة الوجه من المشاكل الشائعة التي تواجهها الكثير من النساء. وعادة ما تتم إزالته بالطرق التقليدية مثل الملقط والشمع وغير ذلك. وما لا تعرفه الكثيرات هو أنه يمكن أيضاً الاعتماد على مكونات منزلية تساعد على التخلص من الشعر الزائد بسرعة.

ولهذا نصح مثلاً باستخدام خلاصة أوراق النعناع. ولهذا الغاية يجب توفير هذه المكونات: كوب من ماء الشرب، ملعقة طعام من النعناع المجفف و4 إلى 5 اوراق من النعناع الأخضر.

ومن المفيد شرب كوب إلى كوبين من الخلاصة يومياً من اجل الحد من ظهور الوبر على مناطق الوجه المختلفة.

كذلك من الممكن الاعتماد في هذا السياق على خلطة تحتوي على ملعقة طعام من جريش الشوفان، ملعقتي طعام من العسل وملعقتي طعام من عصير الليمون.

تخلط المكونات جيداً ويتم فرك أماكن نمو الشعر بالمزيج ثم تركه عليها لمدة لا تقل عن 15 دقيقة قبل الغسل بالماء الفاتر. ومن أجل الاستفادة من هذه الوصفة من المفيد تطبيقها مرة أو مرتين أسبوعياً علماً أنها تساعد على تخليص البشرة من بعض المشاكل مثل التهيج والاحمرار والحكاك.